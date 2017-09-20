  • Тихоокеанское мусорное пятно предлагают признать государством
    Предполагаемый дизайн флага Мусорных островов. Фото: Benedict Pringle/Twitter
  • Тихоокеанское мусорное пятно предлагают признать государством
    Так могут выглядеть их банкноты… Фото: Benedict Pringle/Twitter
  • Тихоокеанское мусорное пятно предлагают признать государством
    … а так — почтовые марки. Фото: Benedict Pringle/Twitter
Жизнь планеты

Тихоокеанское мусорное пятно предлагают признать государством

В Тихом океане находится Большое мусорное пятно — настолько гигантское, что по своим размерам оно сопоставимо с территориями ряда стран или штатов. Экологи продолжают привлекать внимание общественности к проблеме.
Анастасия Баринова
20 сентября 2017 в 18:24
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Скопление мусора антропогенного происхождения в северной части Тихого океана получило название «Восточный мусорный континент», «Большое тихоокеанское мусорное пятно» и «Тихоокеанский мусороворот». На участке между 135°—155° западной долготы и 35°—42° северной широты находится огромное количество пластика и других отходов, принесенных водами Северо-тихоокеанской системы течений.

О скоплении отходов в этой части планеты стало известно к 1988 году, и с тех пор эта «территория» стабильно увеличивается. Вместе с тем точные цифры ученые назвать не могут из-за сложностей подсчета мелких фрагментов. По некоторым данным, «мусорный континент» занимает площадь в 700 000 км² (как и штат Техас или целая Франция). Согласно более пессимистичным оценкам, площадь загрязненной территории достигает 15 млн км², что лишь на два миллиона меньше площади Российской Федерации, занимающей по этому показателю первое место в мире.

Экологи решили в очередной раз обратить внимание мировой общественности на проблему и запустили вирусную кампанию, в рамках которой новую «сушу» предлагается объявить государством с названием Trash Isles — Мусорные Острова.

Активисты разработали дизайн флага, паспорта, пограничных печатей, банкнот и почтовых марок. Идею поддержало несколько знаменитостей, в том числе британский бегун Мо Фара и актриса Джуди Денч, а бывший вице-президент США Альберт Гор даже решил стать первым гражданином нового государства. Политик давно известен своей ответственной экологической позицией.

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием признать Trash Isles государством. К настоящему времени обращение подписали почти 123 человек.

Даже набрав необходимое количество голосов (150 тысяч), петиция не имеет шанса быть удовлетворенной, но это и не является целью ее инициаторов. В первую очередь они хотели обратить внимание всего мира на экологическую катастрофу в Тихом океане.

Сейчас уже загрязнена не только его северная часть, но и южная: именно там находится самый грязный остров в мире.

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