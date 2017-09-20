Кладбище техники на дне Байкала
Спасатели-водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России совершали поиск и подъем затонувших на большой глубине потенциально опасных крупногабаритных объектов, в том числе автомобилей. Чаще такие работы спасатели проводят зимой — в это время года из-за несоблюдений требований безопасности техника уходит под лед.
«За 15 лет существования спасотряда было зарегистрировано множество происшествий с провалами различных транспортных средств. Силами наших спасателей было поднято со дна 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, 6 снегоходов, 2 мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет. Перед началом экоэкспедиции мы составили подробную карту оставшихся в озере объектов», — рассказал начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семён Белокуров.
Операция для подъема одного автомобиля занимает несколько часов. С помощью телеуправляемого подводного аппарата «Falcon» и локаторов бокового обзора спасатели обнаруживают на дне транспорт. Затем водолазы закрепляют автомобиль тросом и в его салон помещают мобильные балласты. Специалисты на пожарно-спасательном корабле наполняют балласты сжатым воздухом, после чего образуется «понтон». С помощью специализированной техники и троса наземная группировка МЧС России доставляет автомобиль на берег для последующей утилизации.
«Очень важно не только поднять затонувшую технику со дна озера, но и разыскать владельца, чтобы он её забрал для дальнейшей утилизации. Большая часть таких объектов находится в зоне Прибайкальского национального парка», — подчеркнул заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Сукманов.
Кроме того сотрудники МЧС России, представители Общероссийского народного фронта и администраций муниципалитетов, школьники и волонтеры на береговой линии Байкала приняли участие в уборке мест отдыха, популярных у туристов и местного населения. Около 800 человек общими усилиями собрали и вывезли более 600 мешков с бытовым мусором.