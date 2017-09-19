Одобрен календарь выходных и праздников на 2018 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.
Ежегодно те или иные праздники выпадают на обычные выходные дни, поэтому правительство рассматривает варианты их переноса на другие даты. К настоящему времени трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила соответствующий документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты.
В общей сложности россиян ожидают 28 праздничных нерабочих дней, но при этом — три рабочие субботы. Дни отдыха будут перенесены с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно. Это позволит удлинить каникулы в особенно популярные даты. В частности, отмечать новогодние праздники можно будет начиная с субботы 30 декабря 2017 года и по понедельник 8 января 2018 года включительно.
Поскольку 6 и 7 января — это суббота и воскресенье, то есть дни отдыха в любом случае — эти выходные, в компенсацию, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Благодаря этому россияне будут отдыхать с 8 по 11 марта (с четверга по воскресенье) и с 29 апреля по 2 мая (воскресенье — среда).
Помимо того, выходными станут дни с 23 по 25 февраля (пятница — воскресенье), с 10 по 12 июня (воскресенье — вторник) и с 3 по 5 ноября (суббота — понедельник). Зато 9 мая приходится на среду, никаких переносов не запланировано, и День Победы останется одним выходным, разбивающим рабочую неделю ровно посередине.
Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.