Туристы вручную запустили колесо обозрения в Припяти: видео
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986. Загрязнению подверглась территория площадью более 200 тыс. кв.км, а вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения. В наши дни посетить ряд чернобыльских объектов можно с экскурсиями, и чаще всего туристы выбирают город Припять. Его пустой и заброшенный Парк развлечений особенно ярко иллюстрирует техногенную катастрофу, а колесо обозрения стало одним из символов всей зоны отчуждения.
В полную силу колесо никогда не работало: авария произошла за пять дней до его ввода в эксплуатацию, однако тестовые запуски производились во время монтажа. Недавно польские туристы доказали, что колесо все еще находится в рабочем состоянии, запустив его механическим способом, без использования электричества. После съемки аттракцион вернули в прежнее положение.
Видео опубликовал житель Польши Кристофер Гржибек (Kristof Grzybek), но вскоре его страница была удалена. Возможно, он не захотел последствий, которыми пригрозили активисты из организации Chernobylzone. Они заявили о намерении подать жалобу в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. По их словам, колесо могло оборваться, после чего пострадали бы люди, а зону в результате вообще закрыли бы для посещений.
Узнайте, как переночевать в Чернобыле.