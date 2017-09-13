Медленный оползень в Китае: видео
По всей планете довольно часто происходят оползни — смещение масс горной породы и грязи со склонов под действием погодных условий, сейсмических толчков и других факторов. Их отличительной чертой является высокая скорость; если в зоне движения оказываются люди и животные, у них почти нет шанса спастись. Но недавно в Тибетском нагорье на видео был снят совершенно необычный медленный оползень. Густая масса темной земли неспешно ползет по долине, напоминая, скорее, вулканическую лаву.
Съемка велась 7 сентября. По данным местных властей, к жертвам это природное явление не привело, однако дом и приусадебный участок одной из семей были уничтожены.
Как объяснили ученые, необычный оползень стал результатом таяния многолетней мерзлоты. В местах с холодным климатом она является «базой», удерживающей верхний слой почвы. Но по мере повышения температуры на планете тает и мерзлота, поэтому земля — в первую очередь, в горах — становится подвижной. И поскольку, в отличие от проливных дождей или колебаний земной поверхности, таяние происходит медленно, медленно двигается и «освободившаяся» почва.
Только в Северном полушарии 24% суши является многолетней мерзлотой. Эксперты из групп, изучающих климатические изменения, прогнозируют, что уже к середине XXI века растает до 35% от этого объема. А это означает, что медленные оползни также могут стать привычным явлением.
Посмотрите, как по той же причине в Северном Ледовитом океане исчезают острова.