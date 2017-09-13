Под Лондоном нашли 130-тонный «айсберг жира»
В 2015 году в Оксфордский словарь было добавлено новое слово: fatberg («фатберг»), ставшее производным от английских слов «жир» и «айсберг». Термин придумали в компании Thames Water, отвечающей за систему водоснабжения и канализации Лондона. Решая санитарные проблемы города, ее специалисты также ведут просветительную работу, объясняя людям последствия сброса в канализацию предметов, которые не могут растворяться. Это, в частности, презервативы, подгузники, а также влажные салфетки — в отличие от туалетной бумаги, они состоят из плотных волокон.
Довершает картину масло, которое люди выливают в раковину. Оказавшись в канализации, все это становится основой, на которую нарастают органические вещества. Со временем подобный «монстр», или «фатберг», становится плотной пробкой, препятствующей нормальной работе канализации.
В 2013 году в одном из районов Лондона был обнаружен 15-тонный «фатберг», ставший на тот момент рекордным. Но результаты 2017 года оказались поистине ошеломляющими: очищая трубу, проложенную под лондонским районом Уайтчепел (Whitechapel) в XIX веке, сотрудники Thames Water нашли 250-метровый сгусток массой 130 тонн. Читать далее
По оценке специалистов, на его ликвидацию потребуется не менее трех недель: многолетний «жирный айсберг» по прочности не отличается от бетона. В компании также сравнивают массу сгустка с массой синего кита, а по размерам в длину он даже немного превышает Тауэрский мост.
Еще недавно сотрудники Thames Water просто откалывали от «монстра» куски, которые затем вывозились на свалки. Но теперь при поддержке компании Argent Energy возникла идея использовать этот жир в качестве источника энергии. Первые работы в этом направлении уже ведутся: «фатберги» передаются на завод, где их превращают в биодизель.
Узнайте, что еще скрывают подземелья Лондона.