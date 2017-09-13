  • Под Лондоном нашли 130-тонный «айсберг жира»
    Фото: Thames Water
  • Под Лондоном нашли 130-тонный «айсберг жира»
    Фото: Thames Water
  • Под Лондоном нашли 130-тонный «айсберг жира»
    Фото: Thames Water
Жизнь планеты

Под Лондоном нашли 130-тонный «айсберг жира»

Используя канализацию, люди бросают в нее предметы, которые не должны туда попадать. В результате в трубах растет «жирный айсберг» — так одна из водопроводных компаний назвала последствия неправильного использования канализации.
Анастасия Баринова
13 сентября 2017 в 15:01
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В 2015 году в Оксфордский словарь было добавлено новое слово: fatberg («фатберг»), ставшее производным от английских слов «жир» и «айсберг». Термин придумали в компании Thames Water, отвечающей за систему водоснабжения и канализации Лондона. Решая санитарные проблемы города, ее специалисты также ведут просветительную работу, объясняя людям последствия сброса в канализацию предметов, которые не могут растворяться. Это, в частности, презервативы, подгузники, а также влажные салфетки — в отличие от туалетной бумаги, они состоят из плотных волокон.

Довершает картину масло, которое люди выливают в раковину. Оказавшись в канализации, все это становится основой, на которую нарастают органические вещества. Со временем подобный «монстр», или «фатберг», становится плотной пробкой, препятствующей нормальной работе канализации.

В 2013 году в одном из районов Лондона был обнаружен 15-тонный «фатберг», ставший на тот момент рекордным. Но результаты 2017 года оказались поистине ошеломляющими: очищая трубу, проложенную под лондонским районом Уайтчепел (Whitechapel) в XIX веке, сотрудники Thames Water нашли 250-метровый сгусток массой 130 тонн. Читать далее

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