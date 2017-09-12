Россия стала членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН
По словам чиновника, Россия получила голоса 22 стран из 40. «Это важно и для нашей страны, и с точки зрения международного туризма. Это говорит о значимой роли РФ и развитии туристической отрасли», — цитирует Сафонова «Интерфакс».
На места в высшем руководящем органе претендовали десять стран, но вошли всего пять. Новый состав исполнительного совета формируется до 2021 года.
Голосование состоялось на сессии Генеральной ассамблеи UNWTO «Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году», которая проходит с 11 по 19 сентября в Чэнду (Китай).
UNWTO (United Nations World Tourism Organization) занимается финансированием и реализацией проектов развития в сфере туризма и делится опытом с развивающимися странами. Штаб-квартира организации находится в Мадриде.