Жизнь планеты

Россия стала членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН

Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.
Интерфакс
12 сентября 2017 в 14:27
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  • Россия стала членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН
    Здание, в котором базируется штаб-квартира UNWTO. Фото: Wikimedia Commons

По словам чиновника, Россия получила голоса 22 стран из 40. «Это важно и для нашей страны, и с точки зрения международного туризма. Это говорит о значимой роли РФ и развитии туристической отрасли», — цитирует Сафонова «Интерфакс».

На места в высшем руководящем органе претендовали десять стран, но вошли всего пять. Новый состав исполнительного совета формируется до 2021 года.

Голосование состоялось на сессии Генеральной ассамблеи UNWTO «Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году», которая проходит с 11 по 19 сентября в Чэнду (Китай).

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) занимается финансированием и реализацией проектов развития в сфере туризма и делится опытом с развивающимися странами. Штаб-квартира организации находится в Мадриде.

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