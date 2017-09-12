Путешествие «глазами» грузового судна: таймлапс-видео
Блогер под ником JeffHK, работая моряком, не упускает возможности снимать красочные, качественные и познавательные видео. Он уже рассказывал своим подписчикам, как огромное судно встает на якорь или как выглядит сильный шторм.
Новое таймлапс-видео, длящееся десят минут, показывает главные вехи 30-дневного путешествия из Суэцкого канала в Гонконг. Сгрузив часть контейнеров на Шри-Ланке, грузовое судно направилось в Малаккский пролив, сделало остановку в Сингапуре и затем по Южно-Китайскому морю дошло до Гонконга.
Камера была установлена на самую высокую точку грузового судна. Для создания ролика JeffHK использовал около 80 тысяч снимков общим объемом более 1500 гигабайт. Видео выпущено в разрешении 4K, что максимально полно передает все краски и события. «Плыть в открытом океане — это уникальные ощущения и уникальный опыт. Я хотел запечатлеть это и поделиться с каждым», — поясняет автор.
Узнайте, как прожить 133 дня на плоту в океане.