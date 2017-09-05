Жизнь планеты

Воины спешат на помощь

Представители разных народов, проживающих на севере Кении, объединились ради спасения осиротевших слонят.
Текст и фото: Эми Вайтали
5 сентября 2017 в 20:16
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  • Воины спешат на помощь
    Проголодавшиеся питомцы слоновьего заповедника Reteti на севере Кении дождались обеденного часа. В приюте, основанном в прошлом году, работают местные жители из самбуру. Их конечная цель — вернуть своих подопечных на волю. Фото: Эми Вайтали

Издалека жалобные крики попавшего в беду слоненка звучат почти как человеческие. Заслышав зов, молодые воины самбуру, вооруженные длинными копьями, пробираются к широкому руслу реки. Вот наконец и сам маленький страдалец, наполовину потонувший в засасывающей жиже — вода вперемешку с песком. Он угодил в западню, провалившись в один из колодцев, вырытых местными жителями, — такими усеяна вся долина. Виднеется лишь узкая полоска спины да извивающийся хобот. Наверняка еще год назад солдаты вытащили бы малыша, покуда он не загрязнил драгоценную воду, и бросили умирать. Но сегодня они действуют иначе: достав мобильник, один из них шлет сообщение в слоновий приют Reteti в десяти километрах отсюда. Он раскинулся среди колючих кустарников Фонда защиты дикой природы Намуньяк на севере Кении — пустынного оазиса площадью 394 тысячи гектаров на древних землях народа самбуру. Этот регион — перекрестье судеб многих этнических групп: туркана, рендилле, боран, сомалийцев и самбуру. В прошлом все они не на жизнь, а на смерть бились за землю и ее богатства, а теперь объединились, чтобы защитить около шести тысяч слонов, с которыми живут бок о бок. Русло реки, к которому вышли мужчины самбуру, кажется иссохшим и бесплодным, но прямо под поверхностью скрывается вода. Слоны отлично ее чувствуют, и там, где они бьют землю ногами, семьи самбуру копают узкие глубокие — до пяти метров — колодцы, стремясь добыть студеную и чистую живительную влагу. Каждая семья поддерживает в порядке свой колодец. В засушливые месяцы (февраль, март, сентябрь и октябрь) самбуру углубляют колодцы, к которым наведываются и томимые жаждой слоны. Порой, оступившись, животные проваливаются.

  • Воины спешат на помощь
    Фото: Эми Вайтали
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№168, сентябрь 2017).
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