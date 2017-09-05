Воины спешат на помощь
Издалека жалобные крики попавшего в беду слоненка звучат почти как человеческие. Заслышав зов, молодые воины самбуру, вооруженные длинными копьями, пробираются к широкому руслу реки. Вот наконец и сам маленький страдалец, наполовину потонувший в засасывающей жиже — вода вперемешку с песком. Он угодил в западню, провалившись в один из колодцев, вырытых местными жителями, — такими усеяна вся долина. Виднеется лишь узкая полоска спины да извивающийся хобот. Наверняка еще год назад солдаты вытащили бы малыша, покуда он не загрязнил драгоценную воду, и бросили умирать. Но сегодня они действуют иначе: достав мобильник, один из них шлет сообщение в слоновий приют Reteti в десяти километрах отсюда. Он раскинулся среди колючих кустарников Фонда защиты дикой природы Намуньяк на севере Кении — пустынного оазиса площадью 394 тысячи гектаров на древних землях народа самбуру. Этот регион — перекрестье судеб многих этнических групп: туркана, рендилле, боран, сомалийцев и самбуру. В прошлом все они не на жизнь, а на смерть бились за землю и ее богатства, а теперь объединились, чтобы защитить около шести тысяч слонов, с которыми живут бок о бок. Русло реки, к которому вышли мужчины самбуру, кажется иссохшим и бесплодным, но прямо под поверхностью скрывается вода. Слоны отлично ее чувствуют, и там, где они бьют землю ногами, семьи самбуру копают узкие глубокие — до пяти метров — колодцы, стремясь добыть студеную и чистую живительную влагу. Каждая семья поддерживает в порядке свой колодец. В засушливые месяцы (февраль, март, сентябрь и октябрь) самбуру углубляют колодцы, к которым наведываются и томимые жаждой слоны. Порой, оступившись, животные проваливаются.
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Воины самбуру отыскали эту кроху в колодце, вырытом местными жителями. На фото Лкалатьян Лопета (справа), смотритель заповедника Намуньяк, и сотрудники Reteti охраняют двухнедельную слониху под покровом ночи, надеясь, что ее мать и все остальное стадо вернется за ней. Но за 36 часов их надежды не сбылись, а бедняжка стремительно теряла силы от обезвоживания. Тогда ее укутали, втащили в грузовик и отвезли в приют. Вновь прибывшую питомицу назвали Киньей и окружили заботой. Но, несмотря на все хлопоты, через несколько недель малютка умерла.
…После недолгого ожидания воины приветствуют спасателей из Reteti. Во главе команды Джозеф Лолнгоджине и Римленд Лемоджонг, оба из самбуру. Мужчины быстро расширяют отверстие, чтобы можно было залезть в колодец и продеть ремни под животом слоненка. И вот уже спасатели вытаскивают бедолагу на свет. Теперь придется запастись терпением и ждать. Люди надеются, что стадо еще вернется на водопой и, воссоединившись с матерью и всем семейством, детеныш будет спасен. Но через 36 томительных часов становится ясно: все надежды напрасны. Завернув слоненка в одеяла, его затаскивают в грузовик и увозят в заповедник.
Обрамленный горной цепью в виде полумесяца, слоновий приют Reteti был основан местными жителями из числа самбуру в 2016 году. Спонсорами стали Международная организация по охране природы, Зоологическое сообщество Сан-Диего и британский благо-творительный фонд Tusk.
Постоянную поддержку оказывают также Служба охраны дикой природы Кении и Фонд северных пастбищ.
Первую спасенную слониху привезли 25 сентября. Два с лишним десятка сотрудников — все до одного самбуру — полны решимости вернуть на волю своих подопечных, которых тут пока не больше дюжины.
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Мэтью Мутинда, ветеринар из Службы охраны дикой природы Кении, сидит на корточках возле полуторагодовалого Муги. Спасенный слоненок еще не отошел от действия седативных препаратов. Его мать погибла от пули. Муги перевезли в Reteti.
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Ветеринар Майк Леарка тянется за бутылкой с молочной смесью: скоро волонтер Наоми Лешонгоро (справа) покормит голодного малыша.
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Вдоволь изваляться в пыли — верх блаженства в жаркий день. Слой грязи бережет чувствительную слоновью кожу, защищая от солнца и насекомых.
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Умудренная опытом Лешонгоро успокаивает осиротевшего Покота. До открытия приюта Reteti в прошлом году она выходила и выпустила на волю пятерых слонят. К маленьким великанам Лешонгоро относится как к родным детям.
Вот и освобожденный маленький пленник наконец на месте. Оказывается, это пленница! Саша Дороти Лоуэкудук, ответственная за кормление, наполняет двухлитровую бутыль особой молочной смесью. Фельдшер Лолнгоджине осматривает пациентку и смазывает раны мазью с антибиотиком. Решено назвать малышку Киньей, в честь злополучного колодца.
Но не у каждой сказки счастливый конец. Спасенная с таким трудом, Кинья так и не оправилась после своих злоключений. Такова участь многих детенышей, потерявших мать. «Как жаль, что Кинья погибла, — хмурится Лолнгоджине. — Мы все так старались дать ей второй шанс, помочь вернуться к жизни! »