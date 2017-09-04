Шанхайский храм Нефритового Будды переезжает на новое место
В конце XIX века в Шанхай по морю из Бирмы (ныне Мьянма) были привезены две нефритовые статуи Будды: сидящего (1,95 метра, 3 тонны) и меньшего по размеру лежащего. В 1882 году в честь этого был основан храм. Сейчас в нем содержится множество различных статуй Будды, в том числе крупная мраморная копия оригинальной лежащей. Она была пожертвована верующим из Сингапура.
Ежегодно в храме бывает около 2 млн человек: как местных жителей, так и туристов. В особо торжественные дни — например, празднование Нового года — за сутки здесь бывает более 100 000 человек. Им давно не хватает места, но еще одной проблемой является техника безопасности. Многочисленные верующие жгут свечи и ладан, и деревянные конструкции могут в любой момент загореться. Кроме того, общегородское исследование состояния зданий показало, что многие из них серьезно повреждены термитами — и, в том числе, легендарный храм.
В 2014 году начался его масштабный ремонт. Работы велись поэтапно; среди прочего под землей были проложены рельсы, по которым планируется передвинуть здание на 31 метр к северу. Новая площадка расположена на 1 метр выше прежней. Переезд начался 2 сентября и займет около двух недель. В первый день главный зал сдвинулся на 2 метра, а затем скорость будет составлять до 6 метров в сутки. При этом все помещения, за исключением переезжающего в текущий момент, останутся открытыми для посещения.
Общая площадь здания составляет 495 квадратных метров. По окончании работ к нему добавится 500-метровая площадь под открытым небом, то есть доступное верующим пространство будет увеличено в 2 раза. Стоимость работ не сообщается; по данным экспертов, в любом случае перестановка обойдется городским властям дешевле, чем снос и новое строительство здания.
Переезд ведется со всем уважением к буддийским традициям: лежащие на пути цветы и деревья не будут повреждены, а рабочим запрещено приносить с собой рыбу и мясо, а также курить.
Храм Нефритового Будды — не первое здание в Шанхае, меняющее свое местоположение. В 2004 году таким же образом переехал городской Концертный зал, а спустя 5 лет — школа, являющаяся памятником истории и архитектуры. Эта практика применяется во всем мире: посмотрите на путешествие мавзолея в Турции.