  • Шанхайский храм Нефритового Будды переезжает на новое место
    Фото: Iamtherealnick/Wikipedia
  • Шанхайский храм Нефритового Будды переезжает на новое место
    Фото: Steve46814/Wikipedia
  • Шанхайский храм Нефритового Будды переезжает на новое место
    Фото: Hermann Luyken/Wikipedia
Жизнь планеты

Шанхайский храм Нефритового Будды переезжает на новое место

Одна из самых популярных достопримечательностей Шанхая, храм Нефритового Будды, не справляется с наплывом посетителей и не отвечает современным требованиям безопасности. В эти дни ведется перенос здания на новое место с одновременным расширением его площадей.
Анастасия Баринова
4 сентября 2017 в 15:13
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В конце XIX века в Шанхай по морю из Бирмы (ныне Мьянма) были привезены две нефритовые статуи Будды: сидящего (1,95 метра, 3 тонны) и меньшего по размеру лежащего. В 1882 году в честь этого был основан храм. Сейчас в нем содержится множество различных статуй Будды, в том числе крупная мраморная копия оригинальной лежащей. Она была пожертвована верующим из Сингапура.

Ежегодно в храме бывает около 2 млн человек: как местных жителей, так и туристов. В особо торжественные дни — например, празднование Нового года — за сутки здесь бывает более 100 000 человек. Им давно не хватает места, но еще одной проблемой является техника безопасности. Многочисленные верующие жгут свечи и ладан, и деревянные конструкции могут в любой момент загореться. Кроме того, общегородское исследование состояния зданий показало, что многие из них серьезно повреждены термитами — и, в том числе, легендарный храм.

В 2014 году начался его масштабный ремонт. Работы велись поэтапно; среди прочего под землей были проложены рельсы, по которым планируется передвинуть здание на 31 метр к северу. Новая площадка расположена на 1 метр выше прежней. Переезд начался 2 сентября и займет около двух недель. В первый день главный зал сдвинулся на 2 метра, а затем скорость будет составлять до 6 метров в сутки. При этом все помещения, за исключением переезжающего в текущий момент, останутся открытыми для посещения.

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