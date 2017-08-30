Жизнь планеты

Алтайские скалы будут очищены от надписей

Скалы Алтая считаются памятником природы, но это не мешает сотням людям оставлять на них памятные надписи. Волонтеры уже давно очищают скалы от граффити, а теперь их инициатива получила государственную поддержку.
Анастасия Баринова
30 августа 2017 в 20:18
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  • Алтайские скалы будут очищены от надписей
    Фото: Макарова Наталия Васильевна

2017-й год в России назван Годом экологии. В связи с этим Алтайский край разработал ряд мероприятий, направленных на защиту природы. Одной из задач стала очистка скал от надписей, которые оставляют туристы и местные жители. В начале лета около 30 волонтеров провели первые работы в предгорной части края.


Оказалось, что стереть краску с камня не так уж просто: растворитель справлялся не во всех случаях. Участники опробовали различные методы, в том числе выжигание с помощью газовой горелки и шлифование. Наиболее эффективным способом стало закрашивание надписей краской цветом, близким к скальной породе.

Проект, разработанный при поддержке Русского географического общества, получил название «Чистые скалы — достояние Алтая». Он стал победителем конкурса на соискание гранта губернатора региона Александра Карлина. Благодаря этому на проведение работ будет выделено 1,5 млн рублей.

Очистка будет вестись в девяти районах, наиболее популярных у туристов: Алтайском, Змеиногорском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Красногорском, Курьинском, Краснощековском и Чарышском. Вернуть первозданный цвет потребуется скалам на общей площади около 3 тыс. квадратных метров.

Узнайте о туристических предложениях Алтая.

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