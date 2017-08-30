Алтайские скалы будут очищены от надписей
2017-й год в России назван Годом экологии. В связи с этим Алтайский край разработал ряд мероприятий, направленных на защиту природы. Одной из задач стала очистка скал от надписей, которые оставляют туристы и местные жители. В начале лета около 30 волонтеров провели первые работы в предгорной части края.
Оказалось, что стереть краску с камня не так уж просто: растворитель справлялся не во всех случаях. Участники опробовали различные методы, в том числе выжигание с помощью газовой горелки и шлифование. Наиболее эффективным способом стало закрашивание надписей краской цветом, близким к скальной породе.
Проект, разработанный при поддержке Русского географического общества, получил название «Чистые скалы — достояние Алтая». Он стал победителем конкурса на соискание гранта губернатора региона Александра Карлина. Благодаря этому на проведение работ будет выделено 1,5 млн рублей.
Очистка будет вестись в девяти районах, наиболее популярных у туристов: Алтайском, Змеиногорском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Красногорском, Курьинском, Краснощековском и Чарышском. Вернуть первозданный цвет потребуется скалам на общей площади около 3 тыс. квадратных метров.
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