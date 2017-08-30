Как общаться с незрячим, которого сопровождает собака-поводырь
1. Если хотите предложить помощь незрячему человеку с собакой-поводырем, то в первую очередь спросите, нужна ли она.
Чаще всего, незрячий человек и собака-поводырь работают в слаженной команде и нуждаются в помощи зрячих людей только на незнакомых маршрутах или в чрезвычайных ситуациях.
2. Если помощь нужна, то помогите сориентироваться человеку, а не собаке.
Главный в паре — это человек, именно он управляет собакой, а не наоборот. Постаратесь как можно подробнее рассказать, где человек находится в данный момент, какая перед ним улица, какие есть развилки и пр.
3. Если незрячий просит проводить его, то подойдите к человеку справа и предложите ему взять вас под руку.
Не нужно подходить к собаке и вести её за шлейку или поводок, собакой управляет её хозяин. Подходить нужно справа, так как слева находится собака.
4. Если видите слаженно работающую пару незрячего с собакой-поводырем, то не отвлекайте их от работы.
Не зовите собаку, не пытайтесь её погладить, похвалить или покормить. Собака в шлейке — работающая собака, она отвечает за безопасность человека, поэтому отвлекать её нельзя.
5. Если вы идете со своей собакой и встречаете незрячего с собакой-поводырем, то возьмите своего питомца на короткий поводок, не позволяйте собаке приставать к поводырю и играть с ним.
Собака-поводырь на службе, и внимание со стороны других собак может отвлечь её.
6. Относитесь терпимо к тому, что собака-поводырь, сопровождающая незрячего человека, имеет право находиться в любом общественном месте.
У собаки есть соответствующая подготовка и документы. Ходить в общественные места с поводырем — это не прихоть незрячего человека, а необходимость. Собака-поводырь считается техническим средством реабилитации.
7. Учитывайте то, что собака-поводырь ведет человека по левой стороне дороги. Читать далее
Собака идет слева от хозяина вдоль левого края тротуара и, таким образом, оставляет большую часть пространства для человека. Значит, обходить пару нужно справа, со стороны человека, а не собаки.
8. Не обходите незрячего с собакой-поводырем на эскалаторе.
Проявите терпение, на эскалаторе пара занимает всю ширину ступеньки. Желательно оставить перед ними несколько свободных ступеней эскалатора, чтобы они могли безопасно сойти с него.
9. В общественном транспорте освободите для незрячего с собакой-поводырем место, предназначенное для инвалидного кресла.
Пара занимает достаточно много места, поэтому специально отведенный участок для инвалидного кресла в общественном транспорте как раз им подойдет. Там собака-поводырь сможет безопасно сесть, не попадая под ноги пассажиров.
10. При прощании с незрячим человеком сориентируйте, где он находится, чтобы ему было проще продолжить самостоятельное движение.
Чем подробнее вы опишете человеку местность, тем проще ему будет сориентироваться. Обязательно попрощайтесь, чтобы он знал, что дальше двигается один.
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