Жизнь планеты

Как общаться с незрячим, которого сопровождает собака-поводырь

Советы от кинологического центра по подготовке собак-поводырей УКЦ «Собаки-помощники инвалидов».
Собаки-помощники инвалидов
30 августа 2017 в 19:34
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  • Как общаться с незрячим, которого сопровождает собака-поводырь
    Фото: УКЦ «Собаки-помощники инвалидов»

1. Если хотите предложить помощь незрячему человеку с собакой-поводырем, то в первую очередь спросите, нужна ли она.

Чаще всего, незрячий человек и собака-поводырь работают в слаженной команде и нуждаются в помощи зрячих людей только на незнакомых маршрутах или в чрезвычайных ситуациях.

2. Если помощь нужна, то помогите сориентироваться человеку, а не собаке.

Главный в паре — это человек, именно он управляет собакой, а не наоборот. Постаратесь как можно подробнее рассказать, где человек находится в данный момент, какая перед ним улица, какие есть развилки и пр.

3. Если незрячий просит проводить его, то подойдите к человеку справа и предложите ему взять вас под руку.

Не нужно подходить к собаке и вести её за шлейку или поводок, собакой управляет её хозяин. Подходить нужно справа, так как слева находится собака.

4. Если видите слаженно работающую пару незрячего с собакой-поводырем, то не отвлекайте их от работы.

Не зовите собаку, не пытайтесь её погладить, похвалить или покормить. Собака в шлейке — работающая собака, она отвечает за безопасность человека, поэтому отвлекать её нельзя.

5. Если вы идете со своей собакой и встречаете незрячего с собакой-поводырем, то возьмите своего питомца на короткий поводок, не позволяйте собаке приставать к поводырю и играть с ним.

Собака-поводырь на службе, и внимание со стороны других собак может отвлечь её.

6. Относитесь терпимо к тому, что собака-поводырь, сопровождающая незрячего человека, имеет право находиться в любом общественном месте.

У собаки есть соответствующая подготовка и документы. Ходить в общественные места с поводырем — это не прихоть незрячего человека, а необходимость. Собака-поводырь считается техническим средством реабилитации.

7. Учитывайте то, что собака-поводырь ведет человека по левой стороне дороги. Читать далее

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