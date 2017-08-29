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В Якутию пришла зима: фото и видео
26 августа в Мирнинском районе Якутии выпал первый снег, а 29 августа зима добралась до города Нерюнгри, лежащего в 1200 км южнее.
Анастасия Баринова
29 августа 2017 в 16:20
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В поселках Удачный и Айхал Мирнинского района Якутии 26 августа выпал снег. Температура в этот день составляла -1 ºC, порывы северного ветра достигали 8 метров в секунду. На следующий день температура поднялась до +1 ºC, и снежный покров начал медленно таять, однако на смену снегопаду пришел дождь со снегом.
Синоптики прогнозировали последующее потепление, но этого не произошло. В эти дни в Айхале — до -6 ºC, а холодный фронт охватил и остальные регионы Якутии. В результате 29 августа снегом оказался засыпан город Нерюнгри, лежащий в 1200 км южнее; в Верхоянске (около 900 км на восток) осадки в виде снега и температура не выше +1 ºC ожидаются 31 августа.
Прошлый летний сезон в Якутии тоже напоминал зиму.