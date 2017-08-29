  • 4 года тюрьмы за пластиковый пакет: новый закон в Кении
    Свалка в окрестностях Момбасы — второго по величине города в Кении. Фото: Stars Foundation / Flickr.com
  • 4 года тюрьмы за пластиковый пакет: новый закон в Кении
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

4 года тюрьмы за пластиковый пакет: новый закон в Кении

В настоящее время 40 государств ограничивают использование пластиковых пакетов, но самый суровый закон вступил в силу в Кении.
Анастасия Баринова
29 августа 2017 в 14:56
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Загрязнение пластиковыми отходами — один из самых острых экологических вопросов современного мира. Согласно результатам недавнего исследования, с начала промышленного производства этого материала (середина XX века) на планете появилось более 8,3 миллиарда тонн пластика.

Удивительно, но первыми на проблему обратили внимание африканские страны. В 2004 году Руанда запретила раздавать в магазинах пакеты бесплатно и предложила налоговые льготы предприятиям, которые переориентируются на переработку пластика вместо выпуска новых упаковочных изделий. В 2005 году к инициативе присоединилась Эритрея, на следующий год — Танзания, а за ними Уганда, Ботсвана, Камерун, ЮАР и другие государства. В настоящее время 15 стран Африки так или иначе регулируют использование экологически вредного материала.

В 2011 году на производство и импорт пластиковых пакетов в Кении были наложены ограничения, но несмотря на это страна оставалась крупнейшим на континенте производителем полиэтиленовой тары. Решив положить этому конец, в августе 2017 правительство издало новый закон, запрещающий выпуск, использование и импорт неразлагающихся пластиковых пакетов.

Нарушителям грозит штраф до 40 000 долларов США и тюремное заключение сроком до 4 лет.

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