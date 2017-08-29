4 года тюрьмы за пластиковый пакет: новый закон в Кении
Загрязнение пластиковыми отходами — один из самых острых экологических вопросов современного мира. Согласно результатам недавнего исследования, с начала промышленного производства этого материала (середина XX века) на планете появилось более 8,3 миллиарда тонн пластика.
Удивительно, но первыми на проблему обратили внимание африканские страны. В 2004 году Руанда запретила раздавать в магазинах пакеты бесплатно и предложила налоговые льготы предприятиям, которые переориентируются на переработку пластика вместо выпуска новых упаковочных изделий. В 2005 году к инициативе присоединилась Эритрея, на следующий год — Танзания, а за ними Уганда, Ботсвана, Камерун, ЮАР и другие государства. В настоящее время 15 стран Африки так или иначе регулируют использование экологически вредного материала.
В 2011 году на производство и импорт пластиковых пакетов в Кении были наложены ограничения, но несмотря на это страна оставалась крупнейшим на континенте производителем полиэтиленовой тары. Решив положить этому конец, в августе 2017 правительство издало новый закон, запрещающий выпуск, использование и импорт неразлагающихся пластиковых пакетов.
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Нарушителям грозит штраф до 40 000 долларов США и тюремное заключение сроком до 4 лет.
Закон распространяется как на производителей, так и на частных лиц; исключение сделано только для компаний, поставляющих тару для промышленных целей. Пойти на столь жесткие меры стране пришлось из-за катастрофической ситуации в сфере экологии. В Кении ежегодно выпускалось около 100 миллионов пакетов. Мешками с отходами оказались завалены не только городские улицы, но и природные территории. Между тем в естественной среде срок разложения пластика составляет от 500 до 1000 лет. «Если мы не прекратим это — к 2050 году у нас будет больше пластика в океане, чем рыб», — заявил представитель ООН по защите окружающей среды Кении Хабиб Эль-Хабр (Habib El-Habr).
Введя запрет на использование пластиковых пакетов, Кения стала 40-й страной в мире, придерживающейся подобной экологической позиции. Узнайте, когда с полиэтиленом начала бороться Франция.