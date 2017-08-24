Чем дышит Москва: в каких районах столицы самый загрязненный воздух
С помощью карты «Чем дышит Москва? » можно проследить, как менялась концентрация 15 загрязняющих веществ в течение суток, увидеть, в какие часы и в каких районах города воздух был наиболее загрязнён. Информация на карту поступает из открытых официальных данных «Мосэкомониторинга» по 56 станциям, измеряющим качество воздуха в Москве.
«Мы хотим, чтобы воздух в Москве и других городах России стал чище. Но сперва нужно получить объективную информацию о его качестве, и в этом поможет наша карта», — комментирует запуск карты руководитель исследовательских проектов Гринпис России Василий Яблоков. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха — один из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой. Загрязнение воздуха вызывает респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, рак, патологии беременности, репродуктивные осложнения.
По разным оценкам, в России загрязнение воздуха приводит к 80−140 тысячам преждевременных смертей (около 5−7% от общей смертности). По данным профессора Бориса Ревича, в Москве ежегодно от 5 до 7 тысяч преждевременных смертей связано с загрязнением воздуха. В большинстве крупных российских городов 80−90% вредных выбросов является неэкологичный транспорт. С начала июля, когда Гринпис России начал разработку карты «Чем дышит Москва? », наибольшие превышения по диоксиду азота отмечались на станциях у третьего транспортного кольца (на улице Нижняя Масловка, Хамовническом валу и Кожуховском проезде) и Ленинградском проспекте около станции метро «Аэропорт».
«На нашей карте хорошо видно, что во многих районах Москвы каждый день превышаются предельно допустимые концентрации по диоксиду азота и озону, часто — по оксиду азота и сероводороду. Вред, который это наносит здоровью, накапливается. Пострадать может не только сам человек, но и его будущие дети», — описывает результаты измерений Яблоков. Жители Москвы и других российских городов, которые хотят узнать больше о загрязнении воздуха, могут получить дополнительную информацию с помощью специальной страницы на сайте Гринпис России.