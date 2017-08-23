Почти 500 человек ранено на фестивале метания камней в Индии
Три столетия назад в индийском штате Мадхья-Прадеш зародилась традиция, которую местные жители чтут до сих пор. Считается, что в те далекие годы некий юноша из деревни Пандхурна (Pandhurna) похитил девушку из соседнего населенного пункта Саваргао (Savargao). Пара пересекала реку, разделяющую деревни, под градом камней, но затем односельчане пришли юноше на помощь с ответной канонадой.
Фестиваль, получивший имя Gotmar (в переводе — «бросать камни»), частично инсценирует эти события. В роли беглецов выступает дерево, возвышающееся на островке посреди реки, а жители обоих населенных пунктов швыряются камнями — в дерево и друг в друга. Цель: первыми добраться до островка и снять с дерега закрепленный на нем флаг.
Потенциальный травматизм очевиден, но людей это не останавливает. Ежегодно празднование заканчивается десятками случаев повреждений различной степени тяжести и иногда — смертями. В начале 2000-х годов местные власти пытались убедить участников заменить камни на резиновые шарики, но инициатива успехом не увенчалась. Несколько раз фестиваль пытались запретить, но также безуспешно. В результате ежегодно на берег реки Джаан выходят сотни индийцев, воссоздающих старинную традицию.
В этом году травмы получили 462 человека. 10 из них ранены серьезно, притом трое находятся в больнице в критическом состоянии. Сами «торжества» закончились массовыми беспорядками: после того, как участники начали кидать камни в полицейских и врачей, в ответ был пущен слезоточивый газ.
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