США приостанавливают выдачу виз в России
Принятое Россией решение сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации оказало непосредственное влияние на туристов: с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных (в том числе туристических) виз по всей России будет приостановлена. Как говорится в сообщении на сайте посольства США, через неделю — с 1 сентября — соискатели снова смогут обращаться за визой, но исключительно в дипмиссию, расположенную в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке проводиться не будут.
Отмена назначенных ранее собеседований уже началась. Тем, кто по-прежнему желает посетить США, потребуется выбрать новую дату, позвонив по телефонам, указанным на сайте посольства. Гражданам Республики Беларусь рекомендуется обратиться для прохождения собеседований в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе, а для граждан России единственно возможным местом проведения собеседования становится дипмиссия в Москве.
Изменения в численности дипломатических сотрудников также повлияет на график оформления виз. При этом американские консульства, расположенные в России, не закрываются: они продолжат свою работу, предоставляя регулярные и экстренные услуги гражданам США.
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