102-летний американец стал самым старым парашютистом в мире
До июня 2017 года самым старым парашютистом считался британец Вердан Хейс (Verdun Hayes). Он всегда хотел заниматься каким-либо экстремальным видом спорта, но его супруга была решительно против. Овдовев, 101-летний Хейс смог осуществить задуманное: в 2016 году он совершил прыжок с парашютом в тандеме с высоты более 4500 метров.
Надев парашют впервые в жизни, он сразу же побил рекорд по «возрастным прыжкам». Ранее первое место занимал 101-летний канадец Арман Жандро (Armand Gendreau), в 2013 году спрыгнувший с высоты чуть более 3 км.
Эти примеры вдохновили американца Кеннета Мейера (Kenneth Meyer): 27 июля 2017 года он совершил прыжок с парашютом. Высота, как и в случае рекорда 2013 года, составила 3 километра, однако на момент этого события Мейеру было 102 года и 172 дня. Родственники мистера Мейера уже отправили заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
Посмотрите на прыжок с высоты 7600 метров без парашюта.