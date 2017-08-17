Потерянное 13 лет назад бриллиантовое кольцо нашли на морковке
Как-то в сентябре 2004 Mэри Грэмс работала на семейной ферме возле канадской деревушки Армена. Закончив прополку, она обнаружила, что с ее левой руки пропало золотое кольцо. Долгие поиски окончились ничем; в конце концов Мэри смирилась с утратой, решив, что украшение попало в лопасти мотокультиватора.
Это кольцо — подарок ее мужа Нормана — она носила с 1951 года. Чтобы не огорчать супруга, миссис Грэмс ничего не сказала ему, купив взамен кольцо подешевле. Кроме нее о случившемся знал ее сын.
Прошли годы. В 2012 Грэмсы отпраздновали 60-летний юбилей свадьбы, а месяц спустя Мэри овдовела. Она переехала в город, а за семейной фермой и садом стала ухаживать ее невестка Колин Дэли.
В минувший понедельник, 14 августа, миссис Дэли решила собрать морковь к ужину. Среди прочих выделялась одна — странной бугристой формы. Хозяйка собралась скормить ее псу, который вертелся поблизости, но передумала. Уже позже, смыв землю, женщина заметила золотой ободок, опоясывающий овощ. Она показала находку мужу, а тот поспешил позвонить матери.
Lucky carrot: Alberta woman finds mother-in-law's lost ring on a carrot in garden https://t.co/ufGD46kxot pic.twitter.com/246Jxy9DJ1
— 660 NEWS Calgary (@660NEWS) 16 августа 2017 г.
Счастливый случай обрадовал Мэри. Она намерена носить кольцо (размер по-прежнему подходит), но впредь обещает себе оставлять его в надежном месте перед тем, как начать работу.
В 2011 году похожий случай произошел в Швеции: женщине повезло найти кольцо, потерянное 16 лет назад.