Жизнь планеты

Air Berlin разорилась: что будет дальше?

Вторая крупнейшая авиакомпания Германии оказалась финансово несостоятельной, однако на помощь пришло правительство страны.
National Geographic Россия
15 августа 2017 в 19:06
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  • Air Berlin разорилась: что будет дальше?
    Фото: Aero Icarus/Flickr.com

Air Berlin подала заявление о несостоятельности после того, как ее акционер, арабский «Этихад», отказался предоставить компании очередную финансовую помощь.

Тем не менее как минимум в ближайшей перспективе перевозчик продолжит выполнять свои обязательства. Это оказалось возможным благодаря поддержке немецкого правительства, выделившего Air Berlin ссуду в 150 миллионов евро. Таким образом 7200 сотрудников компании сохранят свои рабочие места. В это же время руководству авиаперевозчика предстоит либо провести реструктуризацию компании, либо найти на нее покупателя.

«Бизнес-показатели Air Berlin снижались с беспрецедентной скоростью, не давая возможности преодолевать трудности и внедрять альтернативные стратегические решения, — говорится в Etihad. — При сложившихся обстоятельствах, Etihad, как миноритарный акционер, не может предложить финансирование, которое подвергло бы дальнейшему риску наше финансовое положение».

С 2011 года Etihad вложил в Air Berlin более 1,8 миллиарда евро.

Air Berlin перевозил более двух миллионов пассажиров в месяц, но, несмотря на это, компании не удалось выдержать конкуренцию с европейскими лоукостерами Ryanair и EasyJet, а также с национальными перевозчиками.

15 августа авиакомпания Lufthansa, немецкий перевозчик №1, заявила о ведении переговоров о частичной покупке Air Berlin.

Партнером Air Berlin в России является авиакомпания S7.

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