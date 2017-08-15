Air Berlin разорилась: что будет дальше?
Air Berlin подала заявление о несостоятельности после того, как ее акционер, арабский «Этихад», отказался предоставить компании очередную финансовую помощь.
Тем не менее как минимум в ближайшей перспективе перевозчик продолжит выполнять свои обязательства. Это оказалось возможным благодаря поддержке немецкого правительства, выделившего Air Berlin ссуду в 150 миллионов евро. Таким образом 7200 сотрудников компании сохранят свои рабочие места. В это же время руководству авиаперевозчика предстоит либо провести реструктуризацию компании, либо найти на нее покупателя.
«Бизнес-показатели Air Berlin снижались с беспрецедентной скоростью, не давая возможности преодолевать трудности и внедрять альтернативные стратегические решения, — говорится в Etihad. — При сложившихся обстоятельствах, Etihad, как миноритарный акционер, не может предложить финансирование, которое подвергло бы дальнейшему риску наше финансовое положение».
С 2011 года Etihad вложил в Air Berlin более 1,8 миллиарда евро.
Air Berlin перевозил более двух миллионов пассажиров в месяц, но, несмотря на это, компании не удалось выдержать конкуренцию с европейскими лоукостерами Ryanair и EasyJet, а также с национальными перевозчиками.
15 августа авиакомпания Lufthansa, немецкий перевозчик №1, заявила о ведении переговоров о частичной покупке Air Berlin.
Партнером Air Berlin в России является авиакомпания S7.