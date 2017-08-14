  • Наводнение в Непале отрезало туристов от внешнего мира
    Фото: nireshrestha/Instagram
  • Наводнение в Непале отрезало туристов от внешнего мира
    Фото: najnepal/Instagram
  • Наводнение в Непале отрезало туристов от внешнего мира
    Фото: najnepal/Instagram
Жизнь планеты

Наводнение в Непале отрезало туристов от внешнего мира

Непал, а также часть Индии и Бангладеш, оказались в центре продолжительных муссонных дождей. Тысячи домов разрушены, сотни людей погибли, и еще сотни остаются отрезанными от внешнего мира.
Анастасия Баринова
14 августа 2017 в 16:24
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На севере Индии и юге Непала, вдоль нижней границы Гималайской горной цепи, находится регион Terai, или Tarai. Именно здесь с конца июня до конца августа формируются муссоны, которые затем направляются во все близлежащие области. В этом году вследствие глобального потепления они оказались необыкновенно мощными.

Начиная с 11 августа в Непале и соседних областях на протяжении трех дней шел сильный дождь, что привело к гибели 70 человек. Число жертв в северной и восточной частях Индии достигло 73 человек, в Бангладеш — 22. Спасаясь от стремительных потоков воды, вызванных разливами рек, люди забирались на крыши домов и другие возвышенности.

В Непале более 48 000 зданий ушло под воду, а в городе Саураха, где из берегов вышли реки Рапти и Будхтрапти, отрезанными от внешнего мира оказалось 600 человек, в том числе 200 туристов из Индии и еще 200 — из других стран. Эта местность привлекает любителей природы, и сейчас здесь высокий туристический сезон. Эвакуация заложников стихии еще не началась, власти рассматривают план по организации их вывоза. При этом многие автомагистрали разрушены и перекрыты оползнями, потому число заблокированных людей в разных частях страны может быть выше.

В Непале также погибло 80% урожая, что уже в ближайшем будущем приведет к нехватке продовольствия. В Индии наводнение оказало влияние на жизнь двух миллионов человек, в Бангладеш — не менее 700 000. Сейчас ведется их эвакуация, а представители армии и другие специалисты переброшены на укрепления речных берегов.

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