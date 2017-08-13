Правительство запретит выбрасывать бумагу, стекло и автопокрышки
C 2018 года запрет будет распространен на лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, алюминиевую фольгу.
По мнению главы Минприроды России Сергея Донского, такой запрет позволит увеличить объем переработки видов отходов, которые составляют большую долю в общем объеме твердых коммунальных отходов.
Всего в перечне 182 наименования. Как отметил Сергей Донской: «Запрет вводится поэтапно, чтобы сформировалось предложение на рынке переработки. Запрет дополнит механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров».
С 2019 будет запрещено захоронение бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, а с 2021 года — компьютерной и орг техники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов.