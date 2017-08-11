В Московском зоопарке будут женить людей
Свадебные церемонии будут проходить в жилом доме П.Т. Клюева, объекте культурного наследия, построенного в 20-х годах XIX века. Он расположен на старой территории Московского зоопарка.
В хорошую погоду, по желанию молодоженов, церемонии бракосочетания можно будет проводить на улице, в живописном саду, который прилегает к историческому зданию.
Регистрировать браки на территории Московского зоопарка будет Тверской отдел ЗАГС. Официальные бракосочетания в жилом доме Клюева будут проходить еженедельно по пятницам и субботам.
Жилой дом Клюева стал 12 площадкой, где возможно проведение официальной выездной регистрации брака в Москве.
Ранее перечень мест для выездной регистрации брака был расширен. Кроме дома Клюева, список мест, где регистрируют браки специалисты московских ЗАГСов, включает в себя: картинную галерею Ильи Глазунова на Волхонке, музей Пушкина на Арбате, Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, усадьбы «Влахернское-Кузьминки», «Кусково», «Люблино» и «Останкино», Петровский путевой дворец, музей-заповедник «Царицыно», особняк Петра Смирнова на Тверском бульвар и гостиничный комплекс «Даниловский», расположенный на территории Московской Патриархии при Свято-Даниловом монастыре.