  • Пять веков чудес: как удалось сохранить фрески Дионисия
    Спас Вседержитель, или Пантократор, изображенный Дионисием в куполе Собора Рождества Богородицы, заносит над прихожанами правую руку в благословляющем жесте, а левой прижимает к сердцу Евангелие. Иисус предстает в хитоне и гиматии — простых одеждах проповеднического периода Его жизни. Фото: Вадим Разумов
  • Пять веков чудес: как удалось сохранить фрески Дионисия
    Находящееся в стороне от судоходных рек и федеральных трасс, Ферапонтово осталось тихим уединенным местом, каким его застал Дионисий пять веков назад. Фото: Вадим Разумов
  • Пять веков чудес: как удалось сохранить фрески Дионисия
    Собор Рождества Богородицы (конец XV в.) и примыкающая к нему церковь Благовещения с трапезной палатой (середина XVI в.) — старейшие постройки Ферапонтова монастыря. На фото — в правой части ансамбля. Фото: Вадим Разумов
Жизнь планеты

Пять веков чудес: как удалось сохранить фрески Дионисия

Ферапонтов монастырь — одно из чудес если не света, то России уж точно: более 500 лет назад стены собора Рождества Богородицы здесь расписал великий Дионисий. В стремлении сохранить уникальные фрески ученые в 1980-х годах провели консервацию, а уже в наше время занялись созданием высокоточной цифровой 3D-копии собора.
Анастасия Клёпова
10 августа 2017 в 19:50
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«Первым чудом стало то, что это уединенное место на берегу озера открылось монаху Ферапонту, когда тот решил основать обитель недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря, — говорит Елена Шелкова, хранитель фондов Музея фресок Дионисия. — Второе состоит в том, что век спустя Ферапонтов монастырь привлек внимание иконописца Дионисия».

Моя собеседница человек от науки, а вовсе не от религии, как можно было бы предположить. Но пятивековая история, состоящая из череды счастливых случайностей, сберегших собор и его росписи до наших дней, любого заставит поверить в чудеса.

Место расположения обители, и правда, благодатное. Всего в 15 километрах отсюда, в уже упомянутом Кириллово-Белозерском монастыре, огромный музей, группы туристов со всего мира змейками курсируют за гидами. А в Ферапонтове выходишь из машины у монастырских стен — и удивляешься внезапной тишине. Слышно, как на лавочке у Бородаевского озера два местных мужика лузгают семечки. Мимо с ритмичным скрипом проезжает старик на ржавом велосипеде. Беззвучно горит охристый закат, отражаясь от беленых зданий архитектурного ансамбля из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дионисий был сыном своей эпохи и одним из главных ее певцов. Когда в конце XV — самом начале XVI века стараниями Ивана III к Москве присоединяется Тверь, Новгород и Псков, Русские земли получают долгожданную независимость, появляется запрос на архитектуру, созвучную духу времени.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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