  • Маяк надежды, свет любви: мемориал в парке Диснея
    Фото: Lane Thomas Foundation
  • Маяк надежды, свет любви: мемориал в парке Диснея
    Фото: Lane Thomas Foundation
Жизнь планеты

Маяк надежды, свет любви: мемориал в парке Диснея

В прошлом году в американском развлекательном парке аллигатор убил двухлетнего ребенка. Происшествие вынудило администрацию усилить меры безопасности, а теперь в поддержку скорбящей семьи здесь был установлен памятник.
Анастасия Баринова
9 августа 2017 в 17:54
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14 июня 2016 года неподалеку от курортного отеля Disney’s Grand Floridian Resort & Spa в Орландо проходил показ фильмов под открытым небом, и в числе зрителей были туристы из штата Небраска: Мэтт и Мелисса Грейвз вместе со своими тремя детьми. Внезапно из воды появился двухметровый аллигатор и схватил двухлетнего Лейна Томаса Грейвза. Мэтт попытался спасти сына, но не успел ничего сделать. Позже водолазы нашли растерзанное тело малыша.

Администрация курорта заявила, что ожидать подобной трагедии никто не мог: на территории развлекательного комплекса созданы все условия для безопасного отдыха. Тем не менее сейчас здесь появились знаки, предупреждающие о возможной встрече с аллигатором, а также стена из булыжников. Кроме того, специалисты продолжают мониторить территорию. Как только аллигатор длиной более 1,2 метра появляется в зоне видимости, его отлавливают и увозят в болота, расположенные на удалении от парка. Аллигаторы меньшего размера опасности для человека не представляют; кроме того, как подчеркивают эксперты, рептилии сами стараются избегать людей и водной техники.

Со своей стороны скорбящие родители основали Фонд Лейна Томаса. Он занимается помощью семьям, чьи дети нуждаются в трансплантации органов. По согласованию с администрацией парка «Дисней» фонд установил на месте происшествия мемориал. Он выполнен в виде маяка — логотипа фонда. Выгравированная на нем надпись гласит: «Маяк надежды, свет любви». Памятник призван не столько напоминать о трагедии, сколько привлечь внимание к деятельности фонда. Грейвзы хотят оказать помощь как можно большему количеству семей, чьи дети попали в беду.

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