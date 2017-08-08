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Googlе Street View: необычный взгляд на мир
Канадский художник и режиссер Джон Рафман (Jon Rafman) известен различными работами в области современного искусства. Один из его арт-проектов, получивший название 9-Eyes, показывает мир таким, каким его видят камеры Googlе Street View.
Анастасия Баринова
8 августа 2017 в 16:02
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36-летний Джон Рафман около десяти лет внимательно изучает сайт Googlе Street View, где ему удается находить необычные сцены из жизни людей или удивительные картины природы. Избранные снимки он публикует в своем блоге 9-Eyes, а некоторые объединяет в видеоряд.
Рафман поясняет, почему фотографии, полученные с помощью Google Street View, привлекли его внимание: камера бездушно фиксирует окружающий мир, не выбирая сюжет, и эта фиксация отражает мир «таким, каков он есть».
По его мнению, именно такая подача является «идеальным балансом между фотографом и субъектом съемки — без вмешательства в ситуацию». На основе проделанной за долгие годы работы Рафман даже выпустил книгу.
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