  • В гости в будущее
    Фото: EXPO 2017
  • В гости в будущее
    Фото: EXPO 2017
  • В гости в будущее
    Фото: EXPO 2017
Жизнь планеты

В гости в будущее

Летом 2017 года в Астане открылась международная выставка ЭКСПО, которая позволяет заглянуть в будущее и узнать, какие достижения, кажущиеся сегодня невероятными, войдут в нашу повседневную жизнь.
Дарья Желнина
8 августа 2017 в 20:03
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Обычный воскресный день в недалеком будущем. На площадке дети покачиваются вверх-вниз на качелях, как на весах. Кажется, что в этом нет ничего необычного, но только качели представляют собой прозрачную трубу, внутри которой переливается голубая жидкость. За счет ее движения, так же, как и в большой гидроэлектростанции, вырабатывается энергия, и дети, беззаботно играя, обеспечивают ею весь квартал. Такие качели впервые были представлены Германией на международной выставке в далеком 2017 году.

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На скамейках детей ждут родители. У них за спинами висят небольшие рюкзаки с солнечными батареями, при помощи которых можно заряжать мобильный телефон или ноутбук. Впервые они появились в Финляндии, но сегодня используются по всему миру.

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Наигравшись, дети бегут к родителям — и все вместе они неспешно прогуливаются в сторону дома. Это здание с прозрачными «живыми» панельными фасадами, заполненными водорослями. В таком доме не требуется кондиционер или дополнительная система отопления. Летом, когда приходит жара, водоросли начинают активно размножаться, создавая тень и естественную защиту здания от нагревания. Когда водорослей становится слишком много, часть из них превращается в биотопливо, сжигание которого обеспечивает здание теплом зимой. Первый такой дом был построен еще в 2013 году в Гамбурге.

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