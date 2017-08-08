В гости в будущее
Обычный воскресный день в недалеком будущем. На площадке дети покачиваются вверх-вниз на качелях, как на весах. Кажется, что в этом нет ничего необычного, но только качели представляют собой прозрачную трубу, внутри которой переливается голубая жидкость. За счет ее движения, так же, как и в большой гидроэлектростанции, вырабатывается энергия, и дети, беззаботно играя, обеспечивают ею весь квартал. Такие качели впервые были представлены Германией на международной выставке в далеком 2017 году.
На скамейках детей ждут родители. У них за спинами висят небольшие рюкзаки с солнечными батареями, при помощи которых можно заряжать мобильный телефон или ноутбук. Впервые они появились в Финляндии, но сегодня используются по всему миру.
Наигравшись, дети бегут к родителям — и все вместе они неспешно прогуливаются в сторону дома. Это здание с прозрачными «живыми» панельными фасадами, заполненными водорослями. В таком доме не требуется кондиционер или дополнительная система отопления. Летом, когда приходит жара, водоросли начинают активно размножаться, создавая тень и естественную защиту здания от нагревания. Когда водорослей становится слишком много, часть из них превращается в биотопливо, сжигание которого обеспечивает здание теплом зимой. Первый такой дом был построен еще в 2013 году в Гамбурге.
Семья возвращается домой — время для просмотра хорошего фильма. Они садятся на велотренажеры, соединенные с телевизором проводами, начинают крутить педали — и постепенно размытое изображение на экране становится все более четким.
Пока дети катаются на велосипедах и смотрят мультики, родители начинают готовить ужин. Над кухонной плитой в их квартире расположена специальная панель. Во время готовки она поглощает тепло и превращает его в энергию, которой можно обеспечить всю квартиру. Такие панели стали использовать финские повара в 2010-х годах, а теперь они есть на кухне в каждой семье.
Воскресный вечер в будущем сменяется ночью. Наступает утро. Дети собираются в школу. На кухне их уже ждут заботливо подготовленные родителями пластиковые ланчбоксы с обедом. Когда-то давно люди производили пластмассу из нефти, но в наши дни это запрещенный материал. Сегодня пластик делают из воды и диоксида углерода, потому что это безопасно и не наносит вред природе.
По дороге на работу родители завозят детей в школу. На пути им встречается поле кукурузы, из которой производят топливо для автомобилей. Бензин сегодня, как и нефть, запрещен, поэтому на дорогах мелькают либо электромобили, либо машины на биотопливе.
Скоро наступит лето, у детей начнутся каникулы, и вся семья поедет отдыхать. Им нравится кататься на лыжах, поэтому они полетят в Швейцарию на самолете, питаемом солнечной энергией. Первый самолет на солнечных батареях был представлен в 2014 году, а спустя год швейцарцы Бертран Пиккар и Андре Боршберг отправились на нем в кругосветное путешествие. Сегодня такие самолеты совершают ежедневные рейсы из аэропортов стран всего мира.
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Эти и другие технологии представлены на международной выставке ЭКСПО, которая проходит в Астане до 10 сентября.
В павильоне Германии можно увидеть современные электромобили на двух и четырех колесах, «умные дома», которые производят больше энергии, чем расходуют, и фасадные панели, заселенные водорослями, используемыми для получения энергии. Также здесь можно узнать о новом методе производства пластмассы без использования ископаемого топлива.
Главная идея павильона Австрии заключается в том, насколько важна человеческая энергия. В центре возведена двухъярусная каркасная конструкция с различными тренажерами, позволяющие в игровой форме познакомиться с темой «энергетика». Именно здесь установлены велосипеды, катаясь на которых можно улучшать качество изображения на экране телевизора. Цель таких инсталляций — показать каждому его способности и тем самым заложить основу для бережного обращения с энергией.
В павильоне Швейцарии установлена небольшая хижина, символизирующая построенный в горах Монте-Розы дом, способный функционировать совершенно автономно благодаря энергоснабжению от солнца. В этой хижине посетители могут посмотреть фильм о достижениях Швейцарии в области солнечной энергетики, который завершается рассказом о проекте SolarStrados. В рамках этого проекта планируется осуществить полет на самолете, питаемом солнечными батареями, в стратосферу (на высоту 25 тысяч метров).