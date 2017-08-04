  • Чайка-гигант против телеведущих: видео
    Фото: Breakfast Television
  • Чайка-гигант против телеведущих: видео
    Фото: Peter Hitchener/YouTube
Жизнь планеты

Чайка-гигант против телеведущих: видео

Прогноз погоды на канадском телеканале сорвала чайка, появившаяся перед камерой. На фоне панорамы города птица казалась монстром-гигантом.
Анастасия Баринова
4 августа 2017 в 17:48
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Телеведущая Тара Жан Стивенс (Tara Jean Stevens) рассказывала о погоде в Ванкувере в прямом эфире. На заднем плане транслировалась панорама города. Внезапно к камере приблизилась чайка, закрыв собою половину изображения.

Поначалу телеведущая делала вид, что не замечает птицу, но потом начала смеяться и призналась, что такое соседство ее очень отвлекает. Эфир она завершила словами «давайте уберем это».

Несколько лет назад с такой же ситуацией столкнулся журналист Питер Хитченер (Peter Hitchener) в прямом эфире телевидения Мельбурна. В отличие от своей канадской коллеги, он спокойно продолжил повествование, но затем сам выложил фрагмент видеозаписи на свой официальный YouTube-канал.

Посмотрите, как журналистов разыграл синий кит.

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СМИ2
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