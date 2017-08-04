Чайка-гигант против телеведущих: видео
Телеведущая Тара Жан Стивенс (Tara Jean Stevens) рассказывала о погоде в Ванкувере в прямом эфире. На заднем плане транслировалась панорама города. Внезапно к камере приблизилась чайка, закрыв собою половину изображения.
#ICYMI: When a giant seagull bombards your weather report… @TaraJeanOnline pic.twitter.com/HGeN2hhb1l— Breakfast Television (@BT_Vancouver) 1 августа 2017 г.
Поначалу телеведущая делала вид, что не замечает птицу, но потом начала смеяться и призналась, что такое соседство ее очень отвлекает. Эфир она завершила словами «давайте уберем это».
Несколько лет назад с такой же ситуацией столкнулся журналист Питер Хитченер (Peter Hitchener) в прямом эфире телевидения Мельбурна. В отличие от своей канадской коллеги, он спокойно продолжил повествование, но затем сам выложил фрагмент видеозаписи на свой официальный YouTube-канал.
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