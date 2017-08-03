  • «Люцифер» принес в Италию африканскую жару
    Фото: aurosat/Instagram
  • «Люцифер» принес в Италию африканскую жару
    Фото: ilmeteo.it
  • «Люцифер» принес в Италию африканскую жару
    Фото: devidv81/Instagram
  • «Люцифер» принес в Италию африканскую жару
    Фото: snlbjrc/Instagram
  • «Люцифер» принес в Италию африканскую жару
    Фото: la_pezzino/Instagram
Жизнь планеты

«Люцифер» принес в Италию африканскую жару

С 1 августа Италия находится во власти антициклона, получившего зловещее имя «Люцифер»: горячий африканский воздух превратил страну в адское пекло.
Анастасия Баринова
3 августа 2017 в 13:50
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В Риме, Болонье, Флоренции, Милане, Неаполе и еще десятке крупнейших городов Италии установлен наивысший «красный» уровень опасности: антициклон «Люцифер» принес массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара, подняв температуру на рекордно высокие показатели.

  • «Люцифер» принес в Италию африканскую жару
    Фото: ilmeteo.it

В частности, в Риме воздух прогрелся до +41 ºC, в Неаполе — +49 ºC, в Ферраре — до +48 ºC, в Римини — до +47 ºC. Наиболее тяжелая ситуация — на острове Сардиния, где столбик термометра замер на +50 ºC. Между тем, средняя температура в июле и августе здесь составляет +25,5…+25,8 ºC. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидать похолодания не следует, и к концу недели «красный» уровень опасности распространится на 26 регионов.

Озеро Браччано — поставщик воды в столицу — стремительно высыхает; сейчас его уровень — на 90 см ниже, чем в это же время 2016 года. Власти города планируют ввести нормировать водоснабжение: горожан и туристов предупреждают о периодических отключениях подачи воды в разных районах.

Осадки идут только в альпийских регионах Италии, а в целом по всей стране на протяжении месяца не было дождей и стояла достаточно жаркая погода. Как результат, сельскому хозяйству нанесен ущерб минимум на 2 млрд евро. Свою роль вносят и пожары: уже сейчас только на Сардинии огонь прошелся по площади 76 000 гектаров.

Аномальная жара также захватила Францию и другие страны.

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