  • На каком озере находится остров в озере на острове в озере?
    Фото: NASA Earth Observatory
  • На каком озере находится остров в озере на острове в озере?
    Фото: NASA Earth Observatory
  • На каком озере находится остров в озере на острове в озере?
    Остров Виктория Фото: NASA
Жизнь планеты

На каком озере находится остров в озере на острове в озере?

Канадский остров Виктория — восьмой по величине в мире, но не это делает его знаменитым. На его поверхности находится «географическая матрешка»: остров в озере, расположенном на еще одном острове в еще одном озере.
Анастасия Баринова
1 августа 2017 в 12:34
5599

Остров в составе Канадского Арктического архипелага был открыт британским исследователем Томасом Симпсоном в 1838 году, получив свое название в честь английской королевы Виктории, которая в то время была и королевой Канады. Этот участок суши в бассейне Северного Ледовитого океана имеет 300—600 км в ширину и 400—500 км в длину. Его площадь составляет 217 291 км², что сопоставимо с площадью Беларуси.

На территории острова Виктория есть множество крупных и мелких озер, которые сформировались после последнего ледникового периода. Не все из них имеют названия, и в этом числе — необычная череда водоемов, внутри каждого из которых есть свой остров. Снимки, сделанные спутником NASA Landsat 8, показывают, как это выглядит.

Безымянный островок в форме морского конька, имеющий протяженность 300 метров с севера на восток, окружен водами небольшого озера. Оно, в свою очередь, находится на территории еще одного острова, который также располагается на озере. Расстояние от южного побережья острова Виктория — около 90 км.

Узнайте тайну розового озера Хиллиер.

Тоже интересно

Когда озера взрываются: видео

Обсудить
СМИ2
Самая большая змея в мире попала на видео
Самая большая змея в мире попала на видео
Тоже интересно
240 метров по канату над Красным озером: видео
240 метров по канату над Красным озером: видео
Нескучная Италия
Итальянский Иванов — кто он? Пройди тест на знание Италии!
Итальянский Иванов — кто он? Пройди тест на знание Италии!