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В Хабаровском крае нашли огромный золотой самородок
Теперь старательская артель «Заря» прославится на всю Россию.
National Geographic Россия
1 августа 2017 в 09:30
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Золотой самородок весом 10,3 килограмма найден в артели старателей «Заря», расположенной на ручье Заманчивый в Николаевском районе Хабаровского края.
Как водится, находка была совершена случайно: повезло бульдозеристу, выполнявшему работы по разравниванию гале-эфельных завалов.
Как сообщает местное Министерство природных ресурсов, этот самородок — крупнейших из всех, что когда-либо находили на территории края. Предыдущий рекорд принадлежал самородку, обнаруженному в артели старателей «Восток» — его вес составил 7,5 килограмма.
Золото в Хабаровском крае добывается уже около 140 лет. Последние годы основной объем приходится на пять российских компаний.
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