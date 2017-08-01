  • В Хабаровском крае нашли огромный золотой самородок
    Фото: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
  • В Хабаровском крае нашли огромный золотой самородок
    Фото: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Жизнь планеты

В Хабаровском крае нашли огромный золотой самородок

Теперь старательская артель «Заря» прославится на всю Россию.
National Geographic Россия
1 августа 2017 в 09:30
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Золотой самородок весом 10,3 килограмма найден в артели старателей «Заря», расположенной на ручье Заманчивый в Николаевском районе Хабаровского края.

Как водится, находка была совершена случайно: повезло бульдозеристу, выполнявшему работы по разравниванию гале-эфельных завалов.

Как сообщает местное Министерство природных ресурсов, этот самородок — крупнейших из всех, что когда-либо находили на территории края. Предыдущий рекорд принадлежал самородку, обнаруженному в артели старателей «Восток» — его вес составил 7,5 килограмма.

Золото в Хабаровском крае добывается уже около 140 лет. Последние годы основной объем приходится на пять российских компаний.

Быстрое и нелегальное — посмотрите, как добывают золото в Перу.

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