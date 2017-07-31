  • Июль в Москве: погода поставила новый рекорд
    Фото: @chklvsv/Instagram
  • Июль в Москве: погода поставила новый рекорд
    Фото: 16th_line/Instagram
  • Июль в Москве: погода поставила новый рекорд
    Фото: milagodynova/Instagram
  • Июль в Москве: погода поставила новый рекорд
    Фото: volchonok222/Instagram
  • Июль в Москве: погода поставила новый рекорд
    Фото: kisa1387/Instagram
Жизнь планеты

Июль в Москве: погода поставила новый рекорд

Второй летний месяц в Москве оказался необыкновенно дождливым: в течение июля в столице выпало 105 миллиметров осадков при норме в 94 мм.
Анастасия Баринова
31 июля 2017 в 17:16
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Первая половина лета в Москве выдалась холодной: по итогам июня отрицательная аномалия средней температуры составила −2,1 °C, и эта же тенденция продолжилась в июле. В середине месяца Гидрометцентр России объявлял по городу и области желтый уровень погодной опасности: это означает сильный ветер в сочетании с ливнями и грозами.

Тепло пришло в московский регион только в конце июля: с третьей декады воздух начал прогреваться до +25−30 °C, но и в это время продолжали идти дожди. Как результат, в столице выпало 105 миллиметров осадков при норме в 94 мм. 30 июля жара завершилась сильными ливнями: столичную территорию пересекал циклон с юго-запада. Повинуясь его циркуляции, в течение дня конвективная стихия кружила вокруг Москвы — и за одну ночь городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — до 92%.

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СМИ2
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