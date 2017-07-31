Июль в Москве: погода поставила новый рекорд
Первая половина лета в Москве выдалась холодной: по итогам июня отрицательная аномалия средней температуры составила −2,1 °C, и эта же тенденция продолжилась в июле. В середине месяца Гидрометцентр России объявлял по городу и области желтый уровень погодной опасности: это означает сильный ветер в сочетании с ливнями и грозами.
Тепло пришло в московский регион только в конце июля: с третьей декады воздух начал прогреваться до +25−30 °C, но и в это время продолжали идти дожди. Как результат, в столице выпало 105 миллиметров осадков при норме в 94 мм. 30 июля жара завершилась сильными ливнями: столичную территорию пересекал циклон с юго-запада. Повинуясь его циркуляции, в течение дня конвективная стихия кружила вокруг Москвы — и за одну ночь городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — до 92%.
Сейчас московский регион находится в тыловой части отступающего на восток циклона, зона интенсивных дождей смещается в Поволжье. По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 31 июля, местами еще пройдет кратковременный дождь, возможна гроза и порывы ветра до 12−17 м/с. В ночь на вторник, 1 августа, осадков не ожидается, но местами будет отмечаться туман. Столбик термометра покажет +14…16 °C в столице и +11…16 °C в Подмосковье. А в последующие дни снова можно ожидать повышения температуры: воздух прогреется до +24−26 °C в мегаполисе. В пятницу 4 августа осадков не ожидается, а в субботу в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди.
Между тем это не самое дождливое лето в истории Москвы. Согласно данным многолетних метеонаблюдений, наибольшее количество осадков выпало в июле 2008 года: 181 миллиметр (193% месячной нормы). А самым засушливым был второй летний месяц 2014 года с 4,5 миллиметра дождей, что составляет 5% нормы.
Посмотрите на итоги июньского урагана в столице.