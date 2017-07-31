Самый длинный в мире висячий мост открыт в Швейцарии: видео
В Швейцарии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, получивший название «Европейский» (Europabrücke). Его длина составляет 494 метра, ширина — 65 сантиметров. Мост расположен на высоте до 85 метров над проломом Грабенгуфер и является частью туристического маршрута между городками Грэхен и Церматт. С него открывается живописный вид на гору Маттрехорн.
Канаты, на которых удерживается мост, весят около восьми тонн, а сам он оснащен системой, предотвращающей раскачивание. По данным туристической администрации Церматта, это самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Однако предыдущий рекордсмен, 406-метровый мост Highline179 в Австрии, расположен выше — на расстоянии 110 метров над землей.
Посмотрите на самый длинный мост, созданный над водой.