  • Самый длинный в мире висячий мост открыт в Швейцарии: видео
    Фото: etpanache/Instagram
  • Самый длинный в мире висячий мост открыт в Швейцарии: видео
    Фото: elcoschta/Instagram
  • Самый длинный в мире висячий мост открыт в Швейцарии: видео
    Фото: about_swiss/Instagram
Жизнь планеты

Самый длинный в мире висячий мост открыт в Швейцарии: видео

В швейцарском кантоне Вале открыт самый длинный в мире пешеходный висячий мост, достигающий в длину 494 метров. Предыдущий рекордсмен на 88 метров короче.
Анастасия Баринова
31 июля 2017 в 15:08
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В Швейцарии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, получивший название «Европейский» (Europabrücke). Его длина составляет 494 метра, ширина — 65 сантиметров. Мост расположен на высоте до 85 метров над проломом Грабенгуфер и является частью туристического маршрута между городками Грэхен и Церматт. С него открывается живописный вид на гору Маттрехорн.

Канаты, на которых удерживается мост, весят около восьми тонн, а сам он оснащен системой, предотвращающей раскачивание. По данным туристической администрации Церматта, это самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Однако предыдущий рекордсмен, 406-метровый мост Highline179 в Австрии, расположен выше — на расстоянии 110 метров над землей.

Посмотрите на самый длинный мост, созданный над водой.

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СМИ2
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