Сообщение для туристов в Таиланде: соблюдайте дресс-код
В этот день страна будет отмечать день рождения короля Махи Вачиралонгкорна Бодинтратхепайаварангкуна, одновременно отдавая дань памяти его отцу Пхумипону Адульядету, скончавшемуся в 2016 году. После его смерти в Таиланде был объявлен годовой траур. В результате 28 июня от всех, кто находится на территории страны, будут ожидать соответствующего поведения и дресс-кода.
«В пятницу туристы и все прочие иностранцы должны носить одежду легких тонов и черную траурную ленту», — цитирует заявление местных властей «Новости Пхукета».
Туристам также важно помнить, что с 2017 года 28 июля объявлен в Таиланде нерабочим днем. Офисы государственных ведомств и большинства компаний будут закрыты.
Ранее премьер-министр Прают Чан-Оча напомнил государственным служащим о том, что в течение всего траурного периода они должны носить соответствующую одежду. Одновременно он отдал госслужащим и сотрудникам тайских дипмиссий за рубежом распоряжение сделать 28 июля подношения монахам. Во время этих церемоний им предписано носить одежду светлых или нейтральных тонов.