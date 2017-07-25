  • Концерт в небесах: пассажиры поют в салоне самолета
    Фото: Marwan Alsherif, Emirates Airline
  • Концерт в небесах: пассажиры поют в салоне самолета
    Фото: aceebee / Flickr.com
Жизнь планеты

Концерт в небесах: пассажиры поют в салоне самолета

Долгие перелеты между США и Кенией могут быть весьма утомительными. Впрочем, артисты из студенческого хора нашли способ скрасить досуг себе и своим попутчикам.
Николай Кулапов
25 июля 2017 в 15:55
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Едва ли пассажиры и стюардессы, находившееся на борту самолета Emirates Airline, подозревали о концерте, который их ожидает во время рейса.

75 пассажиров, поднявшись со своих кресел, дружно запели шутливую песню о кокосовом орехе. Исполнителями оказались американские студенты: у хора были запланированы двухнедельные гастроли в Кении. Их турне состоялось в конце мая-начале июня.

21 июля видеозапись импровизированного концерта была опубликована на Facebook-странице Emirates Airline. За четыре дня ролик набрал 11 миллионов просмотров.

Герои видео — студенты Бэйлорского университета, частного баптисткого учебного заведения (кстати, одного из старейших в Техасе). Университет был учрежден в 1845, а спустя 50 лет там появился хор.

Песня, которую поет ансамбль, называется Da Coconut Nut. Ее написал филиппинец Райан Кэйябиэб, а в 1991 ее впервые исполнила группа «Smokey Mountain».

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СМИ2
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