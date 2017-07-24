У берегов Исландии найден затонувший корабль нацистов с 4 тоннами золота
В сентябре 1939 года, всего через несколько дней после начала II Мировой войны, немцы отправили из Южной Америки в Германию корабль SS Minden, на борту которого находилось золото из южноамериканского банка Banco Germanico — дочерней организации немецкого Dresdner Bank. В Атлантическом океане к югу от Исландии судно было окружено Королевским военно-морским флотом. Чтобы сокровища не достались врагу, немцы затопили корабль.
Поиски этого и других кораблей с подобной судьбой ведутся разными группами «охотников» на протяжении многих лет. Недавно удача улыбнулась британским подводникам из компании Advanced Marine Services: в 190 км от юго-восточного побережья Исландии они обнаружили SS Minden.
Однако воспользоваться ценностями им вряд ли удастся: власти Исландии еще несколько месяцев назад обвинили британских охотников за сокровищами в работе без соответствующей лицензии. Кроме того, страна заявляет, что клад, найденный в ее акватории, принадлежит ей. По современным оценкам, золото массой около четырех тонн стоит не менее 100 миллионов фунтов (130 млн долларов), но пока Исландия даже не разрешает поднять контейнер со слитками на поверхность.
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