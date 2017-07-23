Жизнь планеты

Видео затопленных руин Фукусимы

Маленький робот впервые заснял подводные руины атомной электростанции Фукусима-1.
National Geographic Россия
23 июля 2017 в 14:34
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  • Видео затопленных руин Фукусимы
    Фото: TEPCO

Робот, отправленный для разведки затопленных руин японской атомной станции Фукусима-1, предлагает новый взгляд на ущерб от одной из самых страшных ядерных катастроф в истории. Устройство, получившее прозвище «Маленькая луна-рыба» (Little Sunfish), обнаружило расплавленные куски материала, которые могут содержать радиоактивное топливо. Робот длиной 30 см, спроектированный японской компанией Toshiba, может вращаться на 180 градусов и удаленно управляется четырьмя операторами.

Первые попытки «Маленькой луны-рыбы» обнаружить радиоактивное топливо провалились 19 июля, но ему удалось впервые заснять на видео разрушенный Энергоблок 3.

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СМИ2
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