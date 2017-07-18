Жизнь планеты

Аномальная жара во Франции: часть вторая

Французские метеорологи объявили о скором наступлении второй волны аномальной жары со средними температурными показателями в 37 градусов по Цельсию и сильными дождями, сообщает Le Figaro.
Интерфакс
18 июля 2017 в 19:09
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  • Аномальная жара во Франции: часть вторая
    В Париже температура в 36−37 градусов по Цельсию может ощущаться как 44-градусная жара. Фото: Pixabay

Уже в среду температура на севере Франции должна вырасти до 30 градусов по Цельсию, в центральной части страны — до 33 градусов, а на юге — до 39 градусов.

По данным синоптиков, жара может ощущаться сильнее из-за повышенной влажности. Так, в Париже температура в 36−37 градусов по Цельсию может ощущаться как 44-градусная жара. В результате из-за аномальной жары в шести департаментах на северо-западе Франции возможно объявление «оранжевого» — предпоследнего — уровня опасности.

«Возможны сильные грозы, град, порывы ветра до 100 км/ч. В вечерние и ночные часы грозы стихнут», — отмечает «Фигаро».

В трех департаментах на западе Франции уже объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с приближением циклона.

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