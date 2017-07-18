Первая половина лета-2017 в Москве: как это было
Первая половина лета в Москве выдалась холодной: по итогам июня отрицательная аномалия средней температуры составила −2,1 °C. Рекордным оказалось и количество осадков: выпавшая за первые шесть недель сумма (246 мм) покрывает 92% всей летней нормы. Однако начиная с 10 июля дождливый циклон переместился в Нижегородскую область, перестав оказывать влияние на погоду в столице.
С этого дня в городе и области началось потепление: днем столбики термометра показывают +20 °C и выше, хотя ночи остаются по-прежнему прохладными: около +8…+13 °C. Небольшие дожди и грозы — в пределах летней нормы. В результате, с учетом теплой недели середины июля общие показатели изменились: накопленная за лето аномалия сократилась до −1,7 °C.
Между тем все первое полугодие в Москве получилось умеренно теплым: его средняя температура даже на 0,5 °C превысила норму. Главный вклад внесли теплый февраль и очень теплый март: в эти месяцы были зафиксированы аномалии на уровне +3,1 °C и +4,6 °C соответственно.
По прогнозам метеорологов, 19 и 20 июля в Москве температура воздуха составит +21…+23 °C. Небольшой кратковременный дождь, который пройдет к концу недели, холодов не принесет: на выходные днем ожидается до +25 °C, ночью — до +14 °C.
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