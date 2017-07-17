  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: santiaguista/Instagram
  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: crisbarra_chi/Instagram
  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: paolinda_1326/Instagram
  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: luisrotundolll/Instagram
  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: paolinda_1326/Instagram
  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: miguelpalet/Instagram
  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: italo__nadamas/Instagram
  • Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
    Фото: nathybunny/Instagram
Жизнь планеты

Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео

В столице Чили впервые за 10 лет в июле выпал снег. Сотни домов остались без электричества, один человек погиб и несколько получили травмы.
Анастасия Баринова
17 июля 2017 в 14:55
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Июль — второй зимний месяц в Южном полушарии и самый холодный месяц в чилийской столице Сантьяго, однако температура воздуха здесь всегда держится плюсовая. Исключением стал 2017 год: 15 июля температура опустилась до -3 °C, что на 12 градусов ниже нормы, а выпавший снег продержался несколько дней.

По данным метеорологов, это не только первый снегопад за минувшее десятилетие, но и самый обильный за 46 лет. В некоторых городских районах высота снежного покрова достигала 40 см, движение автотранспорта было серьезно затруднено.

К настоящему времени известно о двух местных жителях, получивших травмы, и еще один человек скончался: охранник больницы, пытавшийся расчистить вход в учреждение, получил удар током от проводов, оборванных под тяжестью снега.

Не менее 330 тысяч человек остались без электроснабжения, но поскольку снег — действительно редкое явление для столицы Чили, большинство жителей наслаждались «волшебной атмосферой» и лепили снеговиков.

Посмотрите на другие погодные катаклизмы лета-2017.

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СМИ2
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