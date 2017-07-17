Июльский снегопад в Сантьяго: фото и видео
Июль — второй зимний месяц в Южном полушарии и самый холодный месяц в чилийской столице Сантьяго, однако температура воздуха здесь всегда держится плюсовая. Исключением стал 2017 год: 15 июля температура опустилась до -3 °C, что на 12 градусов ниже нормы, а выпавший снег продержался несколько дней.
По данным метеорологов, это не только первый снегопад за минувшее десятилетие, но и самый обильный за 46 лет. В некоторых городских районах высота снежного покрова достигала 40 см, движение автотранспорта было серьезно затруднено.
К настоящему времени известно о двух местных жителях, получивших травмы, и еще один человек скончался: охранник больницы, пытавшийся расчистить вход в учреждение, получил удар током от проводов, оборванных под тяжестью снега.
Не менее 330 тысяч человек остались без электроснабжения, но поскольку снег — действительно редкое явление для столицы Чили, большинство жителей наслаждались «волшебной атмосферой» и лепили снеговиков.
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