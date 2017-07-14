В Москве пройдет встреча с фотографами экспедиции «Заповедный Пояс. От Урала до Байкала»
Официальная часть экспедиции длилась 38 дней. Стартовав в жарких степях Оренбургской области, участники экспедиции преодолели дождливые и туманные горы Южного Урала, проехали таежными дорогами вдоль Среднего и Северного Урала, побывали в заснеженной Югре и на болотах в устье Иртыша. Сквозь тайгу и лесотундру они добрались к цветущему Алтаю, пересекли Обь и посетили пещеры в Горной Шории. Вернувшись в степи и перебравшись в Хакасию через Енисей, участники преодолели снежники в горах Западного Саяна и сквозь пыль дорог Красноярского края добрались до Иркутской области, где их чистыми водами и свежим ветром встретил громадный Байкал. Обогнув глубочайшее озеро планеты с юга на восток, экспедиция достигла жаркой Бурятии и завершилась в старейшем заповеднике страны.
Фотографам посчастливилось побывать на ранее практически закрытых от посещения территориях и сделать массу уникальных кадров. Несколько десятков охраняемых видов флоры и фауны, а также неповторимые горные, степные, лесные и водные ландшафты теперь смогут увидеть все желающие прикоснуться к заповедным уголкам дикой природы.
Где: Москва, Саввинская наб., 23, к.1
Когда: воскресенье, 16 июля в 16:00