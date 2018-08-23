  • Судно против гигантских волн: видео
    Фото: GlobalLeaks News/YouTube
  • Судно против гигантских волн: видео
    Фото: GlobalLeaks News/YouTube
  • Судно против гигантских волн: видео
    Фото: GlobalLeaks News/YouTube
Жизнь планеты

Судно против гигантских волн: видео

Кажется, что деревянный корабль прошлых веков моментально исчез бы в пучине — так грозен вид волн Северного моря.
Анастасия Баринова
23 августа 2018 в 16:26
49415

С борта судна, оказавшегося посреди зимнего шторма в Северном море, было снято видео вздымающихся гигантских волн. По оценкам очевидцев, их высота превышала 30 метров. Зимой в Северном море непогода — обычное явление, но столь мощные волны встречаются нечасто.


Комментируя видео, один из моряков признался, что не смог бы сохранить самообладание в подобной ситуации («I'm in the Navy, and I would s*** my pants if I saw that.»). Будь это судно старинным деревянным кораблем — от него в считаные секунды не осталось бы и следа. Однако мужчина, снимавший видео, смеется и не скрывает своего восторга перед величественным разгулом стихии. Посмотрите, как морское чудище затопило подводную лодку.

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