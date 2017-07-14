  • Небольшое судно против гигантской волны: видео
    Фото: GlobalLeaks News/YouTube
  • Небольшое судно против гигантской волны: видео
    Фото: GlobalLeaks News/YouTube
  • Небольшое судно против гигантской волны: видео
    Фото: GlobalLeaks News/YouTube
Жизнь планеты

Небольшое судно против гигантской волны: видео

Находящееся в Северном море судно попало в шторм, и его окружили бушующие волны — настолько огромные, что любой деревянный корабль прошлых веков моментально исчез бы в пучине.
Анастасия Баринова
14 июля 2017 в 19:11
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С борта судна, оказавшегося посреди зимнего шторма в Северном море, было снято видео вздымающихся гигантских волн. По оценкам очевидцев, их высота превышала 30 метров. Зимой в Северном море непогода — обычное явление, но столь мощные волны встречаются нечасто.

Комментируя видео, один из моряков признался, что не смог бы сохранить самообладание в подобной ситуации. Будь судно меньше по размеру, или будь оно старинным деревянным кораблем — от него в считаные секунды не осталось бы и следа. Однако мужчина, снимавший видео, смеется и не скрывает своего восторга перед величественным разгулом стихии.

Посмотрите, как морское чудище затопило подводную лодку.

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