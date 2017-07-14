Убирать туалеты и ухаживать за животными: плата за бесплатный Wi-Fi
Социальный эксперимент провел британский провайдер Purple. В стандартные условия пользования общественным Wi-Fi был добавлен пункт о согласии на 1000 часов общественных работ. Любители бесплатного Wi-Fi, не обратившие внимания на эти изменения, согласились чистить переносные туалеты, отдирать от тротуаров жевательную резинку и убирать отходы за животными, гуляющими в парках.
Кроме того, «платой» за доступ в интернет числились такие занятия, как обнимание бездомных кошек и собак, а также «раскрашивание панцирей улиток, чтобы скрасить их существование». Подводя итоги акции, представители Purple подчеркнули, что, конечно же, они не направили бы никого из пользователей бесплатного Wi-Fi выполнять поставленные задачи. Целью эксперимента было выяснить, сколько людей читает условия соглашений перед тем, как воспользоваться услугой. Результат оказался обескураживающим: за две недели на подобные «общественные работы» подписались 22 тысячи человек, и только один обратился к провайдеру с вопросом о «странных требованиях».
В защиту пользователей провайдер говорит о том, что большинство соглашений представляет собой огромное количество текста, и его действительно скучно и некогда читать. Со своей стороны Purple сократил свой документ с прежних 1600 слов до 260.
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