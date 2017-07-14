  • Убирать туалеты и ухаживать за животными: плата за бесплатный Wi-Fi
    Фото: Pixabay
  • Убирать туалеты и ухаживать за животными: плата за бесплатный Wi-Fi
    Фото: Pixabay
Жизнь планеты

Убирать туалеты и ухаживать за животными: плата за бесплатный Wi-Fi

Известно, что пользователи услуг, сервисов или товаров практически никогда не читают ни условия соглашения, ни инструкции по применению. Британский провайдер решил разыграть невнимательных людей, включив в правила пользования общественным Wi-Fi необычные пункты.
Анастасия Баринова
14 июля 2017 в 16:15
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Социальный эксперимент провел британский провайдер Purple. В стандартные условия пользования общественным Wi-Fi был добавлен пункт о согласии на 1000 часов общественных работ. Любители бесплатного Wi-Fi, не обратившие внимания на эти изменения, согласились чистить переносные туалеты, отдирать от тротуаров жевательную резинку и убирать отходы за животными, гуляющими в парках.

Кроме того, «платой» за доступ в интернет числились такие занятия, как обнимание бездомных кошек и собак, а также «раскрашивание панцирей улиток, чтобы скрасить их существование». Подводя итоги акции, представители Purple подчеркнули, что, конечно же, они не направили бы никого из пользователей бесплатного Wi-Fi выполнять поставленные задачи. Целью эксперимента было выяснить, сколько людей читает условия соглашений перед тем, как воспользоваться услугой. Результат оказался обескураживающим: за две недели на подобные «общественные работы» подписались 22 тысячи человек, и только один обратился к провайдеру с вопросом о «странных требованиях».

В защиту пользователей провайдер говорит о том, что большинство соглашений представляет собой огромное количество текста, и его действительно скучно и некогда читать. Со своей стороны Purple сократил свой документ с прежних 1600 слов до 260.

Узнайте о самых необычных местах в мире, где Wi-Fi раздается бесплатно.

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СМИ2
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