  • Старейший в России вокзал ждет реставрация
    Витебский вокзал. Фото: Эдуард Гордеев
  • Старейший в России вокзал ждет реставрация
    Фото: Эдуард Гордеев
  • Старейший в России вокзал ждет реставрация
    Фото: Александр Атоян
Жизнь планеты

Старейший в России вокзал ждет реставрация

В Санкт-Петербурге началась реставрация Витебского вокзала, первого железнодорожного вокзала в России. Работы проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Интерфакс
13 июля 2017 в 19:31
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В первую очередь реставраторы займутся историческими фасадами вокзала. Здесь уже установили леса, которые сохранятся до конца октября 2017 года.

«Реставрационные работы проходят на основе архивных источников — реставраторы воссоздают первоначальный облик здания вокзала, чтобы его новые посетители увидели вокзал таким, каким его построили еще в 1904 году», — говорится в заявлении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Также планируется отреставрировать большую витражную арку на главном фасаде Витебского вокзала, часовую башню с изображением рельефов сов.

После ремонтных работ вокзал будет полностью приспособлен для маломобильных групп населения.

Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, он был построен в 1837 году и назывался Царскосельским. Именно отсюда уходили поезда по маршруту Санкт-Петербург — Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году и стало одной из первых общественных построек в стиле модерн в Петербурге.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Санкт-Петербург примет семь матчей, включая матч за 3-е место, который состоится 14 июля.

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СМИ2
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