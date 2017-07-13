Старейший в России вокзал ждет реставрация
В первую очередь реставраторы займутся историческими фасадами вокзала. Здесь уже установили леса, которые сохранятся до конца октября 2017 года.
«Реставрационные работы проходят на основе архивных источников — реставраторы воссоздают первоначальный облик здания вокзала, чтобы его новые посетители увидели вокзал таким, каким его построили еще в 1904 году», — говорится в заявлении пресс-службы Октябрьской железной дороги.
Также планируется отреставрировать большую витражную арку на главном фасаде Витебского вокзала, часовую башню с изображением рельефов сов.
После ремонтных работ вокзал будет полностью приспособлен для маломобильных групп населения.
Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, он был построен в 1837 году и назывался Царскосельским. Именно отсюда уходили поезда по маршруту Санкт-Петербург — Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году и стало одной из первых общественных построек в стиле модерн в Петербурге.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Санкт-Петербург примет семь матчей, включая матч за 3-е место, который состоится 14 июля.