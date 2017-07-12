  • В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в мире авиакатастрофу
    Аэропорт Сан-Франциско. Фото: Hakan Dahlstrom/Wikipedia
  • В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в мире авиакатастрофу
    Фото: Lord of the Wings/Flickr.com
Жизнь планеты

В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в мире авиакатастрофу

В аэропорту Сан-Франциско лайнер едва не приземлился на дорожку для руления, где в тот момент находились другие самолеты.
Анастасия Баринова
12 июля 2017 в 13:25
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7 июля в аэропорту Сан-Франциско могла произойти крупнейшая в истории гражданской авиации катастрофа: для рейса Air Canada AC759 из Торонто была отведена взлетно-посадочная полоса №28R, однако пилот направил самолет к дорожке для руления, проходящей параллельно ВПП. Между тем там в это время ожидали взлета четыре лайнера.

  • В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в мире авиакатастрофу
    Фото: CBC News/YouTube

В аудиозаписи переговоров слышно недоумение ожидающих взлета пилотов: «United One, Air Canada прошел сейчас прямо над нами»; «Куда он идет? Он на рулежной дорожке!". Авиадиспетчеры отреагировали оперативно, и лайнер Air Canada успел набрать высоту. Зайдя на второй круг, самолет благополучно приземлился в отведенном для этого месте.

В Федеральном управлении гражданской авиации (Federal Aviation Administration; FAA) заявили, что такие случаи крайне редки. По словам бывшего пилота авиакомпании United Airlines Росса Эймера (Ross Aimer), в случае крушения эта катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации.

Эксперты FAA вместе с представителями Air Canada ведут расследование обстоятельств инцидента.

Узнайте, как стюардесса посадила самолет.

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