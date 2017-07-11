Число туристов на Кубке Конфедераций 2017 в Москве превысило ожидаемое в 10 раз
Об этом рассказал глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев, отметив, что 560 000 из этого числа составили россияне.
По словам Гуляева, туристы были полностью обеспечены гостиницами различных категорий. При этом работа по классификации отелей продолжается. «На данный момент их насчитывается 1086 общей вместимостью более 120 000 мест», — цитирует Гуляева «Интерфакс».
В мае 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город ждет порядка 70 000 туристов на время проведения турнира.
Кубок Конфедераций 2017 прошел в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Турнир под эгидой Международной федерации футбола, в котором принимают участие чемпионы континентов, действующие чемпионы мира, победители объединенных региональных турниров и сборная страны — хозяйки мундиаля, считается генеральной репетицией перед проведением чемпионата мира по футболу. Ближайший мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.