Строительство газопровода через Кургальский заказник: что известно сейчас
По дну Балтийского моря тянется самый длинный подводный газопровод мира: его начало — в Выборге, а конец — у немецкого Грайфсвальда. В недалеком будущем рядом с 1224-километровой трубой может пройти ее сестра-близнец: по плану строителей, она свяжет Грайфсвальд с Усть-Лугой — портом в Ленинградской области.
Проект сулит немалые выгоды и экспортеру — компании Nord Stream 2 AG (акционером которой является «Газпром»), и ее зарубежным партнерам. Будущая стройка привлекла европейских спонсоров, получив инвестиции более 1 млрд евро.
Усть-Луга находится всего 4 км от границ Кургальского заказника. Заповедный статус этого региона может стать препятствием для стройки — но, как сообщает Гринпис Россия, на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области опубликован проект нового положения о государственном природном заказнике «Кургальский».
Одобрение этого документа фактически разрешит возведение «линейных объектов» — то есть трубопроводов, дорог и линий электропередач — на территории заказника, а также санкционирует связанную со строительством рубку леса, проезд тяжёлой техники и бурение грунта.
Такой проект может нанести ущерб местной экосистеме, в то время как в заказник — дом для редких животных и растений, например, балтийской кольчатой нерпы, краснокнижных видов вроде орлана-белохвоста или лобелии Дортмана, редкого растения.
Официальный сайт проектной компании сообщает: «Компания Nord Stream 2 взяла на себя обязательство обеспечить соответствие проекта самым высоким стандартам в области окружающей среды и социальной ответственности».
В частности, в разделе «Ключевые факты по маршруту через Нарвский залив в России» в подпункте №4 сказано следующее: «Предлагаемый маршрут затрагивает южную, наиболее узкую часть Кургальского заказника. Строительство затронет максимум 0,14% его территории. Большая часть трассы (2,4 из 3,7 км) проходит через зоны, подвергшиеся значительному антропогенному влиянию, например, мелколесья на участках гарей и заброшенные сельскохозяйственные угодья. Маршрут был тщательно спланирован таким образом, чтобы обойти самые чувствительные участки Кургальского заказника, в том числе, Кургальский риф и центральную часть болота Кадер».
В то же время эксперты Гринпис России отмечают, что опубликованный проект положения о заказнике противоречит требованиям Федеральных законов «Об особо охраняемых природных территориях» и «Об охране окружающей среды».
«Опубликованный проект положения противоречит российскому законодательству. Его реализация приведёт к полной утрате заказником природоохранной ценности, а значит нарушит обязательства России по Рамсарской конвенции. Мы надеемся, что правительство Ленинградской области <…> не утвердит это положение. Если же это произойдёт, мы будем добиваться его отмены всеми доступными способами, включая обращения в суд вплоть до высших инстанций», — прокомментировал ситуацию руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин.
Подписи под требованием отказаться от маршрута газопровода через Кургальский заказник, направленнoм к Минприроды России и компании «Nord Stream 2 AG», поставили уже более 34 тысяч человек.