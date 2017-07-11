  • Строительство газопровода через Кургальский заказник: что известно сейчас
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  • Строительство газопровода через Кургальский заказник: что известно сейчас
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  • Строительство газопровода через Кургальский заказник: что известно сейчас
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Жизнь планеты

Строительство газопровода через Кургальский заказник: что известно сейчас

Заповедный статус сохраняет территорию Кургальского заказника от масштабных строек — пока. В документ, гарантирующий неприкосновенность заказника, могут внести правки.
Гринпис России
11 июля 2017 в 13:18
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По дну Балтийского моря тянется самый длинный подводный газопровод мира: его начало — в Выборге, а конец — у немецкого Грайфсвальда. В недалеком будущем рядом с 1224-километровой трубой может пройти ее сестра-близнец: по плану строителей, она свяжет Грайфсвальд с Усть-Лугой — портом в Ленинградской области.

Проект сулит немалые выгоды и экспортеру — компании Nord Stream 2 AG (акционером которой является «Газпром»), и ее зарубежным партнерам. Будущая стройка привлекла европейских спонсоров, получив инвестиции более 1 млрд евро.

Усть-Луга находится всего 4 км от границ Кургальского заказника. Заповедный статус этого региона может стать препятствием для стройки — но, как сообщает Гринпис Россия, на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области опубликован проект нового положения о государственном природном заказнике «Кургальский».

Одобрение этого документа фактически разрешит возведение «линейных объектов» — то есть трубопроводов, дорог и линий электропередач — на территории заказника, а также санкционирует связанную со строительством рубку леса, проезд тяжёлой техники и бурение грунта.

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