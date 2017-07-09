Самые глубокие отверстия в мире: видео
На сегодняшний день самой глубокой является шахта Moab Khotsong в ЮАР, расположенная к юго-западу от Йоханнесбурга. Ее глубина составляет 5470 метров, и если человек упадет в нее, то полет до дна займет у него долгих 25 секунд.
Самая глубокая скважина находится в России. Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) находится в Мурманской области, в 10 км к западу от города Заполярный. Ее глубина составляет 12 262 метра; диаметр верхней части — 92 см, а нижней — 21,5 см. Ее создание обусловлено исключительно научно-исследовательским интересом. В настоящее время шахта законсервирована и постепенно разрушается.
Как правило, самым важным фактором, ограничивающим глубину бурения, является температура. На глубине 12 км датчики фиксировали 220 градусов по Цельсию.