  • Кто в пустоши хозяин
    Под предводительством Даги Лэнглендса (второй слева) охотники выследили оленя на территории поместья Ардверики, которым без малого полтора века владеет одна семья. Фото: Джим Ричардсон
  • Кто в пустоши хозяин
    Фото: Джим Ричардсон
Жизнь планеты

Кто в пустоши хозяин

Красивейшие земли Шотландии — предмет нескончаемых споров. Кому должно принадлежать это богатство? Кто прав — экологи или охотники? Как, наконец, использовать эту территорию?
Кэти Ньюман, Джим Ричардсон
5 июля 2017 в 19:17
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История одного поместья

Ровно в шесть вечера 30 июля 2015 года состоялась сделка на 5 миллионов фунтов. Аллан Макферсон-Флетчер продал семейное поместье голландскому предпринимателю. Усадьба площадью 2800 гектаров с холмистой вересковой пустошью, пятикилометровым отрезком реки Спей, особняком XVIII века и дружелюбным привидением по имени Сара обрела нового хозяина.

Это фамильное поместье передавалось из поколения в поколение без малого 225 лет. «Жили мы чудесно, но пробил час», — рассказывает Макферсон-Флетчер, потягивая виски на веранде отреставрированного фермерского дома, который они с женой Марджори оставили себе. Аллан — седовласый джентльмен, в брюках сочного красного цвета и в темно-синем кардигане — приветливо смотрит на меня из-под очков в черепаховой оправе. В его словах слышится облегчение. Аллану уже 65, пора на покой. Дети не пожелали обременять себя родовым имением. «И правильно сделали», — уверен Макферсон-Флетчер.

Содержание поместья стоит денег и нервов. «Самый быстрый способ опустошить кошелек — обзавестись поместьем в высокогорье», — посмеивается Аллан. Да тут еще шотландский парламент вознамерился провести законопроект о земельной реформе, грозящий ударить по нервам и карманам собственников еще больнее. Этот замысел отчасти порожден давними спорами вокруг классового расслоения общества и о будущем знаменитых пустошей, национального достояния Шотландии.

Готовясь к встрече с новыми владельцами, дом обнажился: исчезли со стен портреты предков; за ними последовали охотничьи трофеи — головы оленей, газелей, два африканских буйвола и пернатая дичь, найдут новое пристанище обеденный стол из красного дерева, ветвистые канделябры, столовое серебро. Шкафы освободились от твидовых пальто, бриджей и пиджаков.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
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